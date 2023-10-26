https://ukraina.ru/20231026/1050497412.html

Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ

Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ - 26.10.2023 Украина.ру

Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ

Российские войска отбили 15 атак противника на Купянском направлении, расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки поразили живую силу ВСУ в районе Тимковки Харьковской области. Об этом 26 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский

2023-10-26T07:30

2023-10-26T07:30

2023-10-26T07:31

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"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии. Кроме этого расчеты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены две 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и 155-мм буксируемая гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички", - рассказал Зыбинский.По словам начальника пресс-центра, общие потери противника составили "более 145 военнослужащих, две БМП, три миномёта, два пикапа и один беспилотник".Ранее пресс-центр группировки войск "Юг" сообщил об уничтожении на Донецком направлении более 500 боевиков киевского режима.

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

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новости, россия, сво, вс рф, всу, потери всу, купянское направление