Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ - 26.10.2023 Украина.ру
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Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ
Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ - 26.10.2023 Украина.ру
Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ
Российские войска отбили 15 атак противника на Купянском направлении, расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки поразили живую силу ВСУ в районе Тимковки Харьковской области. Об этом 26 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
2023-10-26T07:30
2023-10-26T07:31
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии. Кроме этого расчеты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены две 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и 155-мм буксируемая гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички", - рассказал Зыбинский.По словам начальника пресс-центра, общие потери противника составили "более 145 военнослужащих, две БМП, три миномёта, два пикапа и один беспилотник".Ранее пресс-центр группировки войск "Юг" сообщил об уничтожении на Донецком направлении более 500 боевиков киевского режима.
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новости, россия, сво, вс рф, всу, потери всу, купянское направление
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, Купянское направление

Российские военные отразили 15 атак противника на Купянском направлении – МО РФ

07:30 26.10.2023 (обновлено: 07:31 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска отбили 15 атак противника на Купянском направлении, расчёты тяжёлых огнемётных систем группировки поразили живую силу ВСУ в районе Тимковки Харьковской области. Об этом 26 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
"В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии. Кроме этого расчеты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены две 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" и 155-мм буксируемая гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички", - рассказал Зыбинский.
По словам начальника пресс-центра, общие потери противника составили "более 145 военнослужащих, две БМП, три миномёта, два пикапа и один беспилотник".
Ранее пресс-центр группировки войск "Юг" сообщил об уничтожении на Донецком направлении более 500 боевиков киевского режима.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 04:39
Страшные цифры потерь обвалят киевский режим. Украинские эксперты и политики теряют веру в победуКонтрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалено, боевые действия приняли затяжной характер, при этом ВСУ несут такие потери, что нехватка людей для боев становится острой проблемой для Киева
 
НовостиРоссияСВОВС РФВСУпотери ВСУКупянское направление
 
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