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В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине

В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине - 26.10.2023 Украина.ру

В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине

Из-за больших потерь на фронте на Украине собираются усилить мобилизацию. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда"

2023-10-26T01:44

2023-10-26T01:44

2023-10-26T01:44

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украина

мобилизация

сво

спецоперация

верховная рада

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Спикер Верховной Рады также уточнил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации, а также последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились. Ранее усиление мобилизации уже анонсировали в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их всё равно найдёт". Напомним, накануне, 25 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию – так власти рассчитывают заработать на уклонистах.

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2023

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новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, верховная рада