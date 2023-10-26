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В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине
В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине - 26.10.2023 Украина.ру
В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине
Из-за больших потерь на фронте на Украине собираются усилить мобилизацию. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда"
2023-10-26T01:44
2023-10-26T01:44
2023-10-26T01:44
новости
украина
мобилизация
сво
спецоперация
верховная рада
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Спикер Верховной Рады также уточнил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации, а также последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились. Ранее усиление мобилизации уже анонсировали в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их всё равно найдёт". Напомним, накануне, 25 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию – так власти рассчитывают заработать на уклонистах.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, верховная рада
Новости, Украина, мобилизация, СВО, Спецоперация, Верховная Рада
В Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине
Из-за больших потерь на фронте на Украине собираются усилить мобилизацию. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в интервью изданию "Украинская правда"
"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", — сказал он.
Спикер Верховной Рады также уточнил, что после выявления многочисленных коррупционных схем руководителей территориальных центров комплектации, а также последующих за этим кадровых перестановок, темпы мобилизации в некоторых регионах значительно снизились.
"На каком-то этапе у нас были аутсайдерами по пополнению мобилизационного ресурса западные регионы и Одесская область (в частности, из-за коррупционного фактора)", – сказал Рахманин.
Ранее усиление мобилизации уже анонсировали
в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их всё равно найдёт".
Напомним, накануне, 25 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали
законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию – так власти рассчитывают заработать на уклонистах.