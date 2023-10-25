https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html

Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах

Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах - 25.10.2023 Украина.ру

Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"

2023-10-25T23:17

2023-10-25T23:17

2023-10-25T23:17

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выезд

законопроект

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Уточняется, что автором законопроекта является народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В проекте предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов ещё один пункт, по которому при выезде за границу мужчины должны открыть счёт в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счёт ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины. Кроме того, в законопроекте сказано, что так называемые добровольные взносы на ВСУ будут брать с украинцев, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года, и вернувшихся на родину.Таким образом, добровольные выплаты освободят миллионы украинцев, которые до сих пор скрывались от мобилизации. А тем, кто решится вернуться в страну, въезд будет возможен только после уплаты определённой суммы. Ранее нардеп Верховной Рады Александр Дубинский призвал Владимира Зеленского позволить украинцам покидать страну. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, выезд, законопроект