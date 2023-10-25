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Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах - 25.10.2023 Украина.ру
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
2023-10-25T23:17
2023-10-25T23:17
2023-10-25T23:17
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украина
мобилизация
сво
спецоперация
выезд
законопроект
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Уточняется, что автором законопроекта является народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В проекте предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов ещё один пункт, по которому при выезде за границу мужчины должны открыть счёт в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей). Затем следует пополнять счёт ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины. Кроме того, в законопроекте сказано, что так называемые добровольные взносы на ВСУ будут брать с украинцев, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года, и вернувшихся на родину.Таким образом, добровольные выплаты освободят миллионы украинцев, которые до сих пор скрывались от мобилизации. А тем, кто решится вернуться в страну, въезд будет возможен только после уплаты определённой суммы. Ранее нардеп Верховной Рады Александр Дубинский призвал Владимира Зеленского позволить украинцам покидать страну. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, выезд, законопроект
Новости, Украина, мобилизация, СВО, Спецоперация, выезд, законопроект
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистах
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
Уточняется, что автором законопроекта является народный депутат от фракции "Слуги народа" Георгий Мазурашу. В проекте предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения, добавив в перечень разрешительных документов ещё один пункт, по которому при выезде за границу мужчины должны открыть счёт в государственном банке с минимальным взносом в почти 13-ть тысяч гривен (около 33 тысяч рублей).
Затем следует пополнять счёт ежемесячно на 1 306 гривен (чуть более трёх тысяч рублей) и разрешить банку перечислять эти средства на специальные счета Вооружённых сил Украины.
Кроме того, в законопроекте сказано, что так называемые добровольные взносы на ВСУ будут брать с украинцев, выехавших из страны после 24 февраля 2022 года, и вернувшихся на родину.
"Если в пункте пересечения они не смогут подтвердить наличие оснований для отсрочки от военной службы во время мобилизации, то должны перечислить на спецсчёт 25 890 гривен за каждый месяц пребывания за границей во время действия военного положения", – уточняет источник.
Таким образом, добровольные выплаты освободят миллионы украинцев, которые до сих пор скрывались от мобилизации. А тем, кто решится вернуться в страну, въезд будет возможен только после уплаты определённой суммы.
Ранее нардеп Верховной Рады Александр Дубинский призвал
Владимира Зеленского позволить украинцам покидать страну. Соответствующая петиция появилась на сайте президента страны.