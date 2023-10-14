Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации - 14.10.2023 Украина.ру
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Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации
Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации - 14.10.2023 Украина.ру
Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации
Украинские власти готовят предложения в законопроект, которые ужесточат мобилизацию в стране. Заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телемарафона порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт"
2023-10-14T00:45
2023-10-14T00:45
новости
мобилизация
призыв
украина
всу
верховная рада
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По словам Калмыковой, сейчас уже подготовлены некоторые предложения по учёту военнообязанных, которые потом станут военнослужащими. Даже если имя человека не будет значится в реестре военнообязанных, государство сможет его найти, подчеркнула замминистра. Ранее Наталия Калмыкова пожаловалась на сотни тысяч уклонистов. Военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации. Вместе с тем, на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки. В середине августа в Верховной Раде Украины объявили, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины страны.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, мобилизация, призыв, украина, всу, верховная рада
Новости, мобилизация, призыв, Украина, ВСУ, Верховная Рада

Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации

00:45 14.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Украинские власти готовят предложения в законопроект, которые ужесточат мобилизацию в стране. Заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телемарафона порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт"
По словам Калмыковой, сейчас уже подготовлены некоторые предложения по учёту военнообязанных, которые потом станут военнослужащими.

"Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того, чтобы можно было выносить изменения в закон Украины и нормировать вопросы учёта военнослужащих", – отметила она.

Даже если имя человека не будет значится в реестре военнообязанных, государство сможет его найти, подчеркнула замминистра.
"Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться", – посоветовали украинцам.
Ранее Наталия Калмыкова пожаловалась на сотни тысяч уклонистов. Военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации.
Вместе с тем, на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки.
В середине августа в Верховной Раде Украины объявили, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины страны.
 
НовостимобилизацияпризывУкраинаВСУВерховная Рада
 
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