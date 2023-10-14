https://ukraina.ru/20231014/1050172613.html

Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации

Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации - 14.10.2023 Украина.ру

Будет ещё хуже: на Украине анонсировали ужесточение мобилизации

Украинские власти готовят предложения в законопроект, которые ужесточат мобилизацию в стране. Заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова в эфире телемарафона порекомендовала украинцам прийти и мобилизоваться самостоятельно, в противном случае – "государство всё равно вас найдёт"

2023-10-14T00:45

2023-10-14T00:45

2023-10-14T00:45

новости

мобилизация

призыв

украина

всу

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/38/1034073826_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c6c9e4faa9d9e8328c3f94ea767b1b00.jpg.webp

По словам Калмыковой, сейчас уже подготовлены некоторые предложения по учёту военнообязанных, которые потом станут военнослужащими. Даже если имя человека не будет значится в реестре военнообязанных, государство сможет его найти, подчеркнула замминистра. Ранее Наталия Калмыкова пожаловалась на сотни тысяч уклонистов. Военкоматы столкнулись с проблемой массового отказа украинцев от мобилизации. Вместе с тем, на Украине вновь напомнили об обязанности работодателей вручать повестки. В середине августа в Верховной Раде Украины объявили, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины страны.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, призыв, украина, всу, верховная рада