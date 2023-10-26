https://ukraina.ru/20231026/1050484909.html
Политолог объяснил, почему Зеленский может повторить судьбу Гитлера и когда начнут "сливать" Украину
Политолог объяснил, почему Зеленский может повторить судьбу Гитлера и когда начнут "сливать" Украину - 26.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Зеленский может повторить судьбу Гитлера и когда начнут "сливать" Украину
Внутри украинских элит зреют силы, настроенные прекратить безумную политику Зеленского, которая приводит к уничтожению населения и страны в целом. Похожие процессы происходили в Третьем рейхе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-10-26T04:30
2023-10-26T04:30
2023-10-26T04:30
новости
владимир зеленский
сша
украина
власть
выборы
рейх
адольф гитлер
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_7cb08683d7ad8bd66da8974998e29baa.jpg
В ближайшей перспективе Запад пока не собирается "сливать" Украину. Туда были вложены слишком серьезные деньги и средства. Но определенные изменения внутри Украины уже готовятся, рассказал политолог.Возможно, это приведет к кризису в руководстве спецслужб с последующим отстранением от власти президента Владимира Зеленского и смене политического режима. На Украине выходят на поверхность радикальные силы, которые настроены на войну до победы, добавил эксперт.Похожие процессы происходили в Третьем рейхе. К 1944 году в Германии сложилась группа из военной верхушки, промышленников, дипломатов, которая готовила устранение Адольфа Гитлера. Это происходило на фоне агрессивной риторики политической верхушки рейха, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050482207.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045980939_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_5aa3bfe09bd781dfb271c3250330e7aa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сша, украина, власть, выборы, рейх, адольф гитлер, политика
Новости, Владимир Зеленский, США, Украина, власть, выборы, Рейх, Адольф Гитлер, политика
Политолог объяснил, почему Зеленский может повторить судьбу Гитлера и когда начнут "сливать" Украину
Внутри украинских элит зреют силы, настроенные прекратить безумную политику Зеленского, которая приводит к уничтожению населения и страны в целом. Похожие процессы происходили в Третьем рейхе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
В ближайшей перспективе Запад пока не собирается "сливать" Украину. Туда были вложены слишком серьезные деньги и средства. Но определенные изменения внутри Украины уже готовятся, рассказал политолог.
Возможно, это приведет к кризису в руководстве спецслужб с последующим отстранением от власти президента Владимира Зеленского и смене политического режима. На Украине выходят на поверхность радикальные силы, которые настроены на войну до победы, добавил эксперт.
"С точки зрения политического анализа напрашивается вывод о том, что на фоне агрессивной риторики внутри украинских элит все более зреют силы, настроенные прекратить безумную политику, которая приводит к уничтожению населения, инфраструктуры, и выходить из конфликта путем переговоров", - подчеркнул Соин.
Похожие процессы происходили в Третьем рейхе. К 1944 году в Германии сложилась группа из военной верхушки, промышленников, дипломатов, которая готовила устранение Адольфа Гитлера. Это происходило на фоне агрессивной риторики политической верхушки рейха, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь