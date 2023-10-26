"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки
Авдеевка с 2015 года была самым мощным укрепрайоном ВСУ по всей линии фронта. При этом противник сумел в кратчайшие сроки стянуть на этот участок большие резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов, рассказал обозреватель.
Главный преимущество в Авдеевке состоит в том, как именно проходила подготовка к этой масштабной операции. Наступление в этом районе стало полной неожиданностью для ВСУ, добавил он.
"Ребята вступили в бой с колес. Не было никаких расквартирований по населенным пунктам и многодневных передислокаций. По крайней мере, мы их максимально завуалировали", - подчеркнул Безсонов.
В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.
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