"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки - 26.10.2023 Украина.ру
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"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки
"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки - 26.10.2023 Украина.ру
"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки
Авдеевка с 2015 года была самым мощным укрепрайоном ВСУ по всей линии фронта. При этом противник сумел в кратчайшие сроки стянуть на этот участок большие резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
2023-10-26T04:20
2023-10-26T04:20
новости
авдеевка
штурм
укрепления
оборона
вс рф
армия
бойцы
разведка
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У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов, рассказал обозреватель.Главный преимущество в Авдеевке состоит в том, как именно проходила подготовка к этой масштабной операции. Наступление в этом районе стало полной неожиданностью для ВСУ, добавил он.В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050452311.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, штурм, укрепления, оборона, вс рф, армия, бойцы, разведка
Новости, Авдеевка, штурм, укрепления, Оборона, ВС РФ, Армия, бойцы, разведка

"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки

04:20 26.10.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских саперов в Херсонской области
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Авдеевка с 2015 года была самым мощным укрепрайоном ВСУ по всей линии фронта. При этом противник сумел в кратчайшие сроки стянуть на этот участок большие резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов
У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов, рассказал обозреватель.
Главный преимущество в Авдеевке состоит в том, как именно проходила подготовка к этой масштабной операции. Наступление в этом районе стало полной неожиданностью для ВСУ, добавил он.

"Ребята вступили в бой с колес. Не было никаких расквартирований по населенным пунктам и многодневных передислокаций. По крайней мере, мы их максимально завуалировали", - подчеркнул Безсонов.

В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 06:23
"Миллионы людей потеряны для страны навсегда". Лариса Шеслер о происходящем на УкраинеМиллионы украинцев сейчас проживают вне пределов Украины. И, естественно, мужчины не хотят заезжать обратно, потому что понимают, что им угрожает: их просто схватят, и они станут "пушечным мясом", считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
 
НовостиАвдеевкаштурмукрепленияОборонаВС РФАрмиябойцыразведка
 
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