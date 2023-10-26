https://ukraina.ru/20231026/1050472058.html

"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки

"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки - 26.10.2023 Украина.ру

"Ребята вступили в бой с колес": военный обозреватель пояснил, в чем секрет успешного штурма Авдеевки

Авдеевка с 2015 года была самым мощным укрепрайоном ВСУ по всей линии фронта. При этом противник сумел в кратчайшие сроки стянуть на этот участок большие резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Даниил Безсонов

2023-10-26T04:20

2023-10-26T04:20

2023-10-26T04:20

новости

авдеевка

штурм

укрепления

оборона

вс рф

армия

бойцы

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/15/1033711519_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_2ccb993449a940a07b52cb1e45ac99d7.jpg

У российских войск есть медленное, но верное продвижение по Авдеевке. На это направление было потрачено огромное количество средств огневого поражения и боеприпасов, рассказал обозреватель.Главный преимущество в Авдеевке состоит в том, как именно проходила подготовка к этой масштабной операции. Наступление в этом районе стало полной неожиданностью для ВСУ, добавил он.В современной войне стороны активно используют современные средства разведки (спутники, беспилотники и агентура). И в этих условиях российской армии удалось скрытно начать операцию в Авдеевке, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050452311.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, штурм, укрепления, оборона, вс рф, армия, бойцы, разведка