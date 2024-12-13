https://ukraina.ru/20241213/1059623144.html

Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада

Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада - 13.12.2024 Украина.ру

Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада

В Идлибе собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть. Они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2024-12-13T03:15

2024-12-13T03:15

2024-12-13T03:15

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сирия

сша

анкара

башар асад

идлиб

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государство

терроризм

турция

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Нашему политическому сознанию привычно сваливать все на США, но сами американские чиновники не ожидали ничего подобного тому, что произошло в Сирии. Первую причину произошедшего надо искать в Анкаре, вторую – в Идлибе, отметил политолог.И в этой борьбе победили те, кто сверг Башара Асада. Причем они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада, отметил политтехнолог.То есть Асад тоже проиграл им политическую конкуренцию. А снабжала и опекала это параллельное государство именно Анкара, подчеркнул эксперт."В данной ситуации мы не могли ничего сделать. Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим Асада сгнил как система государственного управления", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059588309.html

сирия

сша

анкара

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новости, сирия, сша, анкара, башар асад, идлиб, война, государство, терроризм, турция, детали