Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада - 13.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241213/1059623144.html
Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада
Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада - 13.12.2024 Украина.ру
Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада
В Идлибе собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть. Они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2024-12-13T03:15
2024-12-13T03:15
новости
сирия
сша
анкара
башар асад
идлиб
война
государство
терроризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059529877_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_f687e949a6cfeed9f45bc92d9a59b290.jpg
Нашему политическому сознанию привычно сваливать все на США, но сами американские чиновники не ожидали ничего подобного тому, что произошло в Сирии. Первую причину произошедшего надо искать в Анкаре, вторую – в Идлибе, отметил политолог.И в этой борьбе победили те, кто сверг Башара Асада. Причем они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада, отметил политтехнолог.То есть Асад тоже проиграл им политическую конкуренцию. А снабжала и опекала это параллельное государство именно Анкара, подчеркнул эксперт."В данной ситуации мы не могли ничего сделать. Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим Асада сгнил как система государственного управления", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241212/1059588309.html
сирия
сша
анкара
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059529877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f8106f6e95827eaa6e03a12b9e0b077.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сирия, сша, анкара, башар асад, идлиб, война, государство, терроризм, турция, детали
Новости, Сирия, США, Анкара, Башар Асад, Идлиб, война, государство, терроризм, Турция, детали

Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада

03:15 13.12.2024
 
© AP / Omar Sanadiki
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP / Omar Sanadiki
Читать в
ДзенTelegram
В Идлибе собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть. Они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Нашему политическому сознанию привычно сваливать все на США, но сами американские чиновники не ожидали ничего подобного тому, что произошло в Сирии. Первую причину произошедшего надо искать в Анкаре, вторую – в Идлибе, отметил политолог.
"Идлиб – это провинция в Сирии, которую публицисты называли заповедником гоблинов. Когда шла война, засевшим в городах бандформированиям предлагали сдаться, сесть в автобусы и уехать в Идлиб. Там собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть", — подчеркнул Бавырин.
И в этой борьбе победили те, кто сверг Башара Асада. Причем они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада, отметил политтехнолог.
То есть Асад тоже проиграл им политическую конкуренцию. А снабжала и опекала это параллельное государство именно Анкара, подчеркнул эксперт.
"В данной ситуации мы не могли ничего сделать. Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим Асада сгнил как система государственного управления", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 06:00
Бейсбольная бита не заменит закон и порядок. Дмитрий Выдрин о главных игроках внутри и вокруг СирииВиктор Янукович был слишком маргинален, чтобы понравиться своему народу. Башар Асад — слишком рафинирован. Первый феню знал лучше украинского, второй английский знает лучше арабского.
 
НовостиСирияСШААнкараБашар АсадИдлибвойнагосударствотерроризмТурциядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
06:42Дискуссии вокруг "Иронии судьбы", правила успеха Элтона Джона. События культуры
06:34Мечтает о ядерной войне и терроризирует православных. Чем занимается нацист из С-14* Евгений Карась**
06:15До Покровска осталось два километра: Алехин о том, как штурмовики пробивают основной рубеж обороны ВСУ
06:00"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
05:45Невзирая на потери: Онуфриенко объяснил, почему ВСУ не оставят без боя плацдарм в Курской области
05:42"У Зеленского ищут фантастические способы спасения". Украинские эксперты и политики о будущем
05:40Кныши: праздничное блюдо малороссов и еврейская "обязаловка" для политиков США
05:30Алехин: до Покровска осталось пройти два хутора, штурмовики подошли к главной шахте и зашли в Даченское
05:15Есть несколько крайне перспективных направлений: Онуфриенко дал прогноз на военную кампанию 2025 года
05:05Судьба Лулы. Болезнь бразильского лидера может оказать влияние на мировую политику
05:00Трамп настроен серьезно: политтехнолог объяснил, как Украина подпитывается энергией из Вашингтона
04:45Нам некого было спасать: Бавырин объяснил, почему режим Асада сгнил как система госуправления
04:30"Медвежий угол": Онуфриенко рассказал, будут ли ВС РФ обходить сложный участок в районе Александрии
04:15Турция и Израиль загребают "банк": Бавырин рассказал, почему ситуация в Сирии напоминает игру в покер
04:00Лобовые штурмы ушли в прошлое: эксперт о том, как ВС РФ берут ВСУ в клещи и охватывают Покровск с юга
03:45Политтехнолог: сегодняшняя ситуация ничем не отличается от борьбы за Африку времен холодной войны
03:30"Макрон ляжет костьми": Бавырин объяснил, что будет с Францией, если Россия перебазируется в Алжир
03:15Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада
20:40Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума
Лента новостейМолния