Бавырин рассказал, почему "параллельное государство" в Идлибе функционировало лучше, чем власть Асада
© AP / Omar Sanadiki
© AP / Omar Sanadiki
В Идлибе собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть. Они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Нашему политическому сознанию привычно сваливать все на США, но сами американские чиновники не ожидали ничего подобного тому, что произошло в Сирии. Первую причину произошедшего надо искать в Анкаре, вторую – в Идлибе, отметил политолог.
"Идлиб – это провинция в Сирии, которую публицисты называли заповедником гоблинов. Когда шла война, засевшим в городах бандформированиям предлагали сдаться, сесть в автобусы и уехать в Идлиб. Там собирались разные террористические группировки, которые вступили между собой в борьбу за власть", — подчеркнул Бавырин.
И в этой борьбе победили те, кто сверг Башара Асада. Причем они построили в Идлибе параллельное государство, которое местами функционировало лучше, чем власть Асада, отметил политтехнолог.
То есть Асад тоже проиграл им политическую конкуренцию. А снабжала и опекала это параллельное государство именно Анкара, подчеркнул эксперт.
"В данной ситуации мы не могли ничего сделать. Это иллюзия, что из Идлиба потекло, но можно было пальцем заткнуть эту дырку и все было бы по-прежнему. Потому что режим Асада сгнил как система государственного управления", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России на сайте Украина.ру.
О том, какие силы могли бы сдержать наступление повстанцев в Сирии — в интервью Михаила Поликарпова: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта на сайте Украина.ру.