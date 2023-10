https://ukraina.ru/20231023/1050422202.html

Война ЦРУ против России. Итоги 23 октября на Украине

Война ЦРУ против России. Итоги 23 октября на Украине

Центральное разведывательное управление активно участвует в осуществляемых Службой безопасности Украины терактах на территории России, сообщило издание The Washington Post

В понедельник, 23 октября, The Washington Post опубликовало обширную статью, посвящённую терактам, которые провела Служба безопасности Украины на территории России. Статья начинается с подробностей того, как был осуществлён теракт, в котором погибла Дарья Дугина. По информации источников издания, детали взрывчатки были спрятаны в переноске для кошки."Захламленная машина, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь, казалось, едва ли заслуживала внимания российских силовиков, когда она приближалась к пограничному пункту. Но наименее заметный предмет багажа — клетка для кошки — был частью тщательно продуманного и смертоносного заговора. По словам знакомых с операцией силовиков, украинские оперативники установили в переноске для домашних животных потайное отделение и использовали его для сокрытия компонентов бомбы", - писало издание.По информации The Washington Post, именно украинские спецслужбы стоят за терактами на территории РФ, в которых погибли Дарья Дугина, Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, Станислав Ржицкий и многие другие, в том числе и мирные жители, погибшие в результате терактов на Крымском мосту."Эти операции были расценены как крайние меры, которые Украина была вынуждена принять в ответ на российское вторжение в прошлом году. На самом деле они представляют собой возможности, которые украинские шпионские агентства развивали в течение почти десятилетия — с тех пор, как Россия впервые захватила украинскую территорию в 2014 году — периода, в течение которого службы также установили новые глубокие связи с ЦРУ. По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях участвовали элитные группы украинских оперативников, набранные из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ. По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советские времена, в мощных союзников против Москвы", - писало издание.Так, ЦРУ предоставило Украине передовые системы наблюдения, обучило новобранцев на объектах на Украине, а также в Соединённых Штатах, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки и обменивалось разведданными в масштабах, которые были невообразимы до 2014 года."По словам чиновников, ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Степень взаимодействия ЦРУ со службами безопасности Украины ранее не разглашалась", - отмечалось в публикации.При этом американцы открещиваются от участия ЦРУ в терактах, отмечая, что "его работа сосредоточена на расширении возможностей этих служб по сбору разведданных об опасном противнике". В то же время, авторы публикации признают, что"За последние 20 месяцев СБУ и её военный аналог ГУР совершили десятки убийств против российских чиновников на оккупированных территориях, предполагаемых украинских коллаборационистов, офицеров за линией фронта и видных сторонников войны в глубине России", - писало издание.В то же время, The Washington Post утверждает, что склонность Украины к подобным терактам якобы "осложнила её сотрудничество с ЦРУ".В публикации утверждается, что существует риск и осложнения с союзниками США."Если разведывательные операции Украины станут ещё более смелыми — например, нацеленными на русских в третьих странах — можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины", - заявил неназванный чиновник в комментарии изданию.Отмечается также, что для подготовки статьи журналисты The Washington Post проинтервьюировали более, чем две дюжины нынешних и бывших сотрудников разведки и служб безопасности Украины, США и Запада, которые говорили на условиях анонимности. При этом официально ЦРУ отказалось от комментариев, а глава СБУ Василий Малюк заявил, что все цели для терактов "полностью законны""Действующие и бывшие официальные лица США и Украины заявили, что обе стороны стремились сохранять дистанцию между ЦРУ и смертоносными операциями, проводимыми его партнерами в Киеве. По словам чиновников, представители ЦРУ выразили возражения после некоторых операций, но агентство не прекратило поддержку", - писало также издание.При этом, по информации издания, несмотря на неодобрение некоторых терактов, американские спецслужбы их не предотвратили.Американские спецслужбы продолжали сотрудничать с украинскими спецслужбами, даже когда между странами были сложности в виде скандала с импичментом 45-го президента США Дональда Трампа.ЦРУ непосредственно причастно к созданию занимающихся терактами на территории России подразделений украинских спецслужб, писало издание."По словам чиновников, первоначальные этапы сотрудничества были предварительными, учитывая опасения обеих сторон, что в службы Украины по-прежнему активно проникает ФСБ — российское агентство, которое является основным преемником КГБ. По словам чиновников, чтобы справиться с этим риском безопасности, ЦРУ работало с СБУ над созданием совершенно нового управления, которое, по словам чиновников, будет сосредоточено на операциях так называемых "активных мер" против России и будет изолировано от других подразделений СБУ", - отмечалось в публикации издания.В итоге в составе СБУ было создано два управления: 5-е, работающее с ЦРУ, и 6-е, работающее с британской разведкой MI-6."По словам чиновников, тренировочные площадки располагались за пределами Киева, где отобранные новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ. План заключался в том, чтобы сформировать подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы", сообщил украинский чиновник, участвовавший в этих усилиях", - отмечалось в публикации.Одно большее внимание американцы уделили Главному управлению разведки Минобороны Украины."Помогая создать новое управление СБУ, ЦРУ приступило к гораздо более амбициозному проекту совместно с военной разведкой Украины. Имея менее 5000 сотрудников, ГУР по сравнению с СБУ была маленькой, и имела более узкую направленность на шпионаж и операции по активным мерам против России.У нее также была более молодая рабочая сила с меньшим количеством пережитков советских времен, в то время как в СБУ все еще считалось, что в нее проникла российская разведка", - указывалось в публикации.Американские разведчики назвали ГУР "маленьким детищем ЦРУ"."Мы подсчитали, что ГУР — это меньшая и более гибкая организация, где мы могли бы оказать большее влияние. ГУР был нашим маленьким детищем.Мы предоставили им новое оборудование и обучение", - заявил он.Как заявил бывший сотрудник американской разведки, с 2015 года ЦРУ приступило к такой масштабной трансформации ГУР, что за несколько лет эту спецслужбу "как бы перестроили с нуля"."Один из главных архитекторов проекта, который занимал должность начальника отделения ЦРУ в Киеве, сейчас руководит Оперативной группой по Украине в штаб-квартире ЦРУ. По словам чиновников, ГУР начала набор сотрудников в свой новый отдел активных мер. На объектах в Украине, а затем и в США, сотрудники ГУР обучались различным навыкам: от тайных манёвров в тылу врага до оружейных платформ и взрывчатых веществ", - отмечалось в публикации.Также издание сообщает о масштабной краже данных, которую осуществило ГУР МОУ По информации The Washington Post, данных было так много, что без помощи американцев справиться украинцы не могли, пересылая данные в США.Кроме того, украинцы, по информации издания, завербовали некоторых сотрудников российских спецслужб."Со временем ГУР также создала сеть источников в аппарате российской безопасности, включая подразделение ФСБ, ответственное за операции на Украине.По словам чиновников, в рамках доверия между США и Украиной ЦРУ было разрешено иметь прямой контакт с агентами, завербованными и управляемыми украинской разведкой", - указывалось в публикации.Статья перемежается упоминанием терактов, в которых погибали граждане России. Оканчивается материал высказыванием сотрудника украинской спецслужбы, который одобряет убийство Дарьи Дугиной."Она дочь отца российской пропаганды. Это (теракт — Ред.) - нарратив, показывающий врагам Украины, что наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкасаемыми", - заявил сотрудник СБУ.Таким образом, украинские спецслужбы отказались от принципа "ребёнок за родителей не в ответе".В России эта публикация, предсказуемо, вызвала негативную реакцию."На самом деле из новых откровений "Вашингтон Пост" по убийству Даши Дугиной можно сделать ровно два вывода: 1) Украина — государство-террорист. 2) США - пособник террористов А значит с террористами нужно поступать как с террористами. Без сантиментов и сожалений. Если не будем, то они так и продолжат нас безнаказанно убивать. Как цыплят", - отметил публицист Свят Павлов.Журналист Юрий Васильев, в свою очередь, указал, что такая публикация может свидетельствовать об обеспокоенности некоторых членов американской элиты."Вот эта публикация WashPost про участии укроразведок в убийствах на территории России — наверняка имеющая под собой основания, как и наброс про "украинцы взорвали СП-1 и СП-2" — наверняка оснований не имеющий, кроме волглых мрий, как и многочисленные щелчки, тычки и тумаки, отпускаемые Киеву т.н. правозащитными организациями, от AI до комиссии ООН — всё это (и многое другое) показывает, что на стороне невероятных партнёров собственно в США есть довольно влиятельная группа реалистов. Озабоченная не только и не столько вопросом, как бы половчее приватизировать прибыли с украинского узла, сколько вопросом несколько иного рода: как бы Штатам ненароком не национализировать убытки от деятельности политукров", - отметил он.По словам, среди этих людей могут быть кадровые американские управленцы среднего и высшего звена."Кто они, эти реалисты и безусловные патриоты своей страны? Постановка вопроса "они наколбасили, а потоки на исправление дел уведут у нас, и что нам делать прикажете, как работать и на чем харчеваться?" — присуща многим. Помимо прочих — кадровым управленцам среднего и высшего звена. От начальников департаментов до постоянных замов. И те, и другие могут пережить кучу министров и директоров, меняющихся чисто по политическим соображениям. И у них есть как должное влияние внутри системы — так и выходы на тот же условный ВашПост. Или безусловный, как в нашем случае. То есть, если бы я был Юлианом Семёновым, то я бы посканировал указанные уровни в Госдепе, в Пентагоне и в АП. Американской, разумеется", - отметил он.Официальных комментариев со стороны властей и спецслужб РФ пока нет.

