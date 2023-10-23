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Нафтогаз запустил "линию доверия" для доносчиков на коррупционеров
Нафтогаз запустил "линию доверия" для доносчиков на коррупционеров - 23.10.2023 Украина.ру
Нафтогаз запустил "линию доверия" для доносчиков на коррупционеров
Этот шаг должен стать важным инструментом для борьбы с коррупцией, должностными злоупотреблениями и другими нарушениями, сообщается на сайте Нафтогаза
2023-10-23T14:32
2023-10-23T14:32
2023-10-23T14:32
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Работу линии доверия будет контролировать независимая экспертная компания. Это обеспечит анонимность сообщений и защиту информации о заявителях или обличителях.Независимая экспертиза будет изучать сообщения. После проверки и анализа информации при наличии достаточных оснований начнется внутреннее расследование, по результатам которого будут приниматься меры реагирования. Все сообщения, полученные через линию доверия, конфиденциальны.Чтобы помочь разбирательству по факту обращения, заявителю нужно предоставить максимум фактической информации о нарушениях, в частности: дату, место, время, суть нарушения, информацию о привлеченных лицах, имеющиеся доказательства и т.п. Также предлагается по возможности сообщить, кто совершил нарушения: фамилию, имя, отчество, место работы, должность и другие сведения.
https://ukraina.ru/20231018/1050289634.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, коррупция, нафтогаз
Нафтогаз запустил "линию доверия" для доносчиков на коррупционеров
Этот шаг должен стать важным инструментом для борьбы с коррупцией, должностными злоупотреблениями и другими нарушениями, сообщается на сайте Нафтогаза
Работу линии доверия будет контролировать независимая экспертная компания. Это обеспечит анонимность сообщений и защиту информации о заявителях или обличителях.
"Линия доверия – это канал коммуникации, с помощью которого все желающие, в том числе работники группы Нафтогаз и контрагенты, могут сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений и нарушений по этике", – говорится в сообщении.
Независимая экспертиза будет изучать сообщения. После проверки и анализа информации при наличии достаточных оснований начнется внутреннее расследование, по результатам которого будут приниматься меры реагирования. Все сообщения, полученные через линию доверия, конфиденциальны.
Чтобы помочь разбирательству по факту обращения, заявителю нужно предоставить максимум фактической информации о нарушениях, в частности: дату, место, время, суть нарушения, информацию о привлеченных лицах, имеющиеся доказательства и т.п. Также предлагается по возможности сообщить, кто совершил нарушения: фамилию, имя, отчество, место работы, должность и другие сведения.