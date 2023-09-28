https://ukraina.ru/20230928/1049766923.html
Иран не продавал России ракеты - Зеленский
Иран не продавал России ракеты - Зеленский - 28.09.2023 Украина.ру
Иран не продавал России ракеты - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России. Об этом он заявил 28 сентября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
новости
украина
иран
россия
владимир зеленский
нато
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049765758_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_887180ec3403598a0d4b3cfba4f01b84.jpg
Украинские службы в контакте с партнёрами занимаются этим вопросом, уточнил он.Зеленский пообещал журналисту поинтересоваться этим вопросом у соответствующих органов.27 сентября британская газета The Guardian опубликовала секретный документ, который украинские власти направили своим западным союзникам.В документе Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства.Согласно документу, Иран якобы диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск. Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета.
https://ukraina.ru/20230927/1049735757.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049765758_44:0:1467:1067_1920x0_80_0_0_0fab3f37d152ce496bbd3d2742d35d92.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, иран, россия, владимир зеленский, нато, беспилотники
Новости, Украина, Иран, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, беспилотники
Иран не продавал России ракеты - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России. Об этом он заявил 28 сентября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
"Нет фактов продажи Ираном ракет России", - заявил Зеленский.
Украинские службы в контакте с партнёрами занимаются этим вопросом, уточнил он.
Зеленский пообещал журналисту поинтересоваться этим вопросом у соответствующих органов.
27 сентября британская газета The Guardian опубликовала секретный документ, который украинские власти направили своим западным союзникам.
В документе Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства.
Согласно документу, Иран якобы диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск.
Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета.