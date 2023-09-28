Иран не продавал России ракеты - Зеленский - 28.09.2023 Украина.ру
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Иран не продавал России ракеты - Зеленский
Иран не продавал России ракеты - Зеленский - 28.09.2023 Украина.ру
Иран не продавал России ракеты - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России. Об этом он заявил 28 сентября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
2023-09-28T15:16
2023-09-28T15:16
новости
украина
иран
россия
владимир зеленский
нато
беспилотники
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Украинские службы в контакте с партнёрами занимаются этим вопросом, уточнил он.Зеленский пообещал журналисту поинтересоваться этим вопросом у соответствующих органов.27 сентября британская газета The Guardian опубликовала секретный документ, который украинские власти направили своим западным союзникам.В документе Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства.Согласно документу, Иран якобы диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск. Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета.
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новости, украина, иран, россия, владимир зеленский, нато, беспилотники
Новости, Украина, Иран, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, беспилотники

Иран не продавал России ракеты - Зеленский

15:16 28.09.2023
 
© Yan Dobronosov
© Yan Dobronosov
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России. Об этом он заявил 28 сентября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
"Нет фактов продажи Ираном ракет России", - заявил Зеленский.
Украинские службы в контакте с партнёрами занимаются этим вопросом, уточнил он.
Зеленский пообещал журналисту поинтересоваться этим вопросом у соответствующих органов.
27 сентября британская газета The Guardian опубликовала секретный документ, который украинские власти направили своим западным союзникам.
В документе Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства.
Согласно документу, Иран якобы диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск.
Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Вчера, 16:13
Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у ЗападаРакеты якобы нужны Киеву для того, чтобы уничтожить заводы, на которых производятся иранские беспилотники для нужд ВС РФ
 
НовостиУкраинаИранРоссияВладимир ЗеленскийНАТОбеспилотники
 
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