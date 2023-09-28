https://ukraina.ru/20230928/1049766923.html

Иран не продавал России ракеты - Зеленский

Иран не продавал России ракеты - Зеленский - 28.09.2023 Украина.ру

Иран не продавал России ракеты - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет данных, подтверждающих продажу ракет Ираном России. Об этом он заявил 28 сентября на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

2023-09-28T15:16

2023-09-28T15:16

2023-09-28T15:16

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владимир зеленский

нато

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Украинские службы в контакте с партнёрами занимаются этим вопросом, уточнил он.Зеленский пообещал журналисту поинтересоваться этим вопросом у соответствующих органов.27 сентября британская газета The Guardian опубликовала секретный документ, который украинские власти направили своим западным союзникам.В документе Киев призывает использовать ракеты большей дальности для нанесения ударов по производственным объектам в России, Иране и Сирии. На Украине объясняют это применением российскими войсками якобы иранских дронов-камикадзе, в которых якобы нашли компоненты европейского производства.Согласно документу, Иран якобы диверсифицировал свое производство БПЛА за счет использования сирийского завода, который доставляет продукцию в российский порт Новороссийск. Чтобы воспрепятствовать использованию западных технологий для атак на украинские города, режим в Киеве предлагает наносить "ракетные удары по заводам по производству этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации", пишет британская газета.

https://ukraina.ru/20230927/1049735757.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, иран, россия, владимир зеленский, нато, беспилотники