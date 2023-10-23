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Мечты Украины и реальная помощь США. Поражение Киева неизбежно

Мечты Украины и реальная помощь США. Поражение Киева неизбежно - 23.10.2023 Украина.ру

Мечты Украины и реальная помощь США. Поражение Киева неизбежно

Украина находится в безнадёжной ситуации, но украинцы воюют. Часть отловленных мобилизованных воюет потому, что человеку свойственно мириться с привычным злом, оно кажется ему безопаснее, чем неведомое будущее

2023-10-23T13:10

2023-10-23T13:10

2023-10-23T13:10

мнение

украина

россия

украинцы

сво

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запад

владимир зеленский

сша

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Сдаться в плен – не так просто. Для этого надо вначале попасть в первую линию (а ведь убить могут ещё в нескольких десятках километрах от фронта – в эшелоне, во время выгрузки, в расположении или на полигоне). Затем надо оказаться в непосредственной близости от русских солдат, причём так, чтобы они тебя до этого не убили (у тебя же на лбу не написано, что ты собираешься сдаться, а будешь об этом слишком рано и слишком громко кричать – убьют свои). В конечном итоге надо суметь в горячке боя внятно объяснить свои намерения, причём у того, кому ты пытаешься сдаться, должно быть время и желание вникать в твои объяснения – вместо того чтобы выстрелить и двинуться дальше.Да, есть ещё теоретическая возможность выйти на волну 149.200 и заранее договориться о сдаче. Но это реально сделать подразделению, а не одному человеку. К тому же надо хотя бы примерно понимать, когда именно ты сможешь оказаться в непосредственной близости от позиций российских войск, чтобы реализовать намерение сдаться. А чтобы организовать сдачу подразделения, нужно поговорить об этом с окружающими, которые для новомобилизованного малознакомы и неизвестно как воспримут его предложение (могут ведь и пристрелить).Как правило средний украинский мобилизованный не является выдающимся интеллектуалом, способным спланировать операцию по собственной сдаче. Он об этом даже не задумывается. Просто живёт, пока жив, и выполняет команды.Не склонно к капитуляции высшее политическое и военное руководство Украины. Пока идёт война, они – "герои сопротивления", бесконтрольно распоряжающиеся жизнями миллионов и миллиардными бюджетами. После капитуляции они – военные преступники, либо ждущие суда, либо разыскиваемые Россией по всему миру – миру, в котором их бывшим покровителям гораздо выгоднее от них отмежеваться и выдать России тех кто мало знает и ничего не может рассказать. Те же, кто знает много, рискуют повеситься на полотенце в собственной ванной (Борис Абрамович Березовский – прекрасный пример).Но, в конце концов, на Украине, даже среди тех, кто Россию не любит, достаточно много людей, понимающих, что Киев не может самостоятельно победить Россию. Тем не менее, они "за мир", но против переговоров с Россией, тем более против уступок. Получается, что на победу над Россией они всё же рассчитывают. Иначе, выступи эти миллионы обывателей за мир любой ценой, киевские власти не смогли бы им отказать. У Зеленского нет сил одновременно вести непопулярную войну, для продолжения которой надо всё больше сил направлять на отлов мобилизуемых, и подавлять в тылу народные волнения против войны.Как же они собираются победить, если понимают, что Украина не имеет сил для победы? Их видение киевского триумфа просто, как правда: США и НАТО должны добить Россию, которую Украина, в соответствии с американской стратегией, изматывает уже почти два года. Они не просто верят в то, что "Америка с ними", но и уверены, что у США есть план, согласно которому окончательный разгром России – не за горами. В наличии такого плана их убеждает непрекращающаяся финансовая помощь Украине со стороны Запада, а также поставки всё новых видов вооружений, которые буквально вчера ещё Запад поставлять отказывался.Но хотят ли США украинской победы в реальности?Конечно, нет. Уж где-где, а в Вашингтоне-то прекрасно понимают, что ядерную сверхдержаву нельзя победить на поле боя. У неё всегда в запасе есть ракетно-ядерная ничья, после которой остатки человечества, если таковые выживут, долгие тысячелетия будут выбираться из неолита в энеолит.Кроме того, если бы США действительно хотели попытаться сыграть в этой партии на победу, они совсем по-другому оказывали помощь Украине. Американские политики и генералы прекрасно знакомы с принципом концентрации сил на важнейшем направлении. Об этом свидетельствуют хотя бы их оперативные действия по поддержке Израиля, который моментально получил и деньги, и оружие, и два авианосца у своих берегов, и обещание поддержать военной силой, если конфликт расширится. Да и прошлая администрация, когда Трампу надо было уговорить Ким Чен Ына на переговоры (в ходе которых он надеялся продавить американскую позицию), моментально смогла организовать поход к берегам КНДР сразу трёх АУГ.На Украине наиболее благоприятная обстановка для наступления на российские позиции складывалась в период с июня по декабрь 2022 года. Российская армия очистила весь Северо-Восток Украины, уйдя из-под Киева. Чернигова, Сумм, с дальних подступов к Житомиру. ВСУ ещё не растеряли кадровый мотивированный состав, ещё обладали достаточным количеством техники советского производства, их боевой дух был высок, поскольку отступление ВС РФ они восприняли как свою победу и были уверены в своей способности развить успех. Россия ещё не смогла обеспечить достаточный приток на фронт свежих подкреплений (частичная мобилизация была объявлена только в конце сентября) и численное превосходство ВСУ не только сохранялось, но и увеличивалось за счёт массовой мобилизации, которая тогда ещё вызывала у населения Украины энтузиазм.Передача в тот момент сотен танков, почти тысячи БТР и БМП, переданных Украине к лету 2023 года, а также крылатых и баллистических ракет, переданных к настоящему моменту, всей имевшейся у США и их союзников по НАТО авиатехники советского производства и всех переданных за последующий год снарядов, могли резко усилить возможности ВСУ на Харьковском направлении и под Херсоном. Окончательная победа ВСУ даже в таком случае выглядит невероятной, но оперативный кризис ВС РФ мог бы быть глубже, территориальные приобретения ВСУ – несколько существеннее, а занятые позиции могли бы быть более удобными для обороны. Необходимости в летнем "наступлении" не было бы, что более соответствовало бы концепции "изматывания России".Американцы не только обязаны были всё это понимать, они это прекрасно понимали. По крайней мере Залужный не раз говорил, что американские советники и руководство ВС США согласны с его оценкой обстановки и считают нужным в кратчайшие сроки удовлетворить запросы Украины относительно поставок военной техники и вооружения. То есть американские военные были согласны с Залужным, который утверждал, что надеяться на успех можно только в том случае, если возможности ВСУ будут срочно (в течение лета 2022 года) резко увеличены.Как показывает история с Израилем, да и прошлые американские развёртывания, когда в Вашингтоне хотят, они умеют действовать быстро. Только не в этот раз. США не просто тянули кота за хвост даже с поставками обычных снарядов, они умышленно "размазывали" помощь Украине тонким слоем по длительному промежутку времени, выдавая её малыми порциями, недостаточными ни для создания хотя бы кратковременного существенного технического перевеса над ВС РФ, ни для накопления хоть каких-то резервов боеприпасов, которые позволили бы руководству ВСУ принимать самостоятельные тактические решения.США однозначно изначально обрекли Украину на поражение и в принципе не планировали её успеха. Даже гипотетически не рассматривали такую возможность – она была им просто не нужна и даже вредна. Им вовсе не улыбалось иметь в качестве нуждающегося во всесторонней поддержке союзника амбициозный, наглый, клептократический, крикливый, совершенно неадекватный режим, чувствующий себя к тому же "главным спасителем европейской цивилизации". На него же никаких денег не напасёшься – и не унять его никак.Американцам надо, чтобы Украина воевала как можно дольше и потеряла как можно больше людей, чтобы её экономика была уничтожена, а разрушения инфраструктуры были бы максимально возможными. В таком случае воюющая Украина связывала бы Россию самим фактом военных действий, а побеждённая Украина сковывала бы Россию необходимостью восстанавливать воссоединённые территории. Массовая гибель населения наряду с разрушением всего, что только можно, была бы США на руку.Поэтому помощь их поступает именно в таких дозах и в таком порядке, чтобы средний украинский обыватель, от которого и зависит продолжение войны, продолжал находиться в блаженной уверенности, что Вашингтон всё рассчитал и победа – не за горами. Конечно, оказавшись на фронте, обыватель эту уверенность теряет, но в большинстве случаев не успевает поделиться своим открытием с окружающими, так как почти сразу гибнет.Экономики у Украины уже нет, социальная и коммунальная инфраструктура – на грани коллапса, население утилизируется опережающими темпами. США рассчитывают, что Киев продержится ещё около года, а затем Вашингтон попытается выдавить из России какие-нибудь уступки в обмен на признание по "прибалтийскому" сценарию – после Второй Мировой войны (де-факто, но не де-юре) новой политической и территориальной реальности. И постарается, чтобы процесс восстановления новых территорий поглотил побольше российских ресурсов и растянулся на максимально возможный срок.Поэтому "помогать" Украине будут и дальше, но именно так, как "помогали" до этого: чтобы воевала подольше, но без шанса выжить. А местные смертники будут и дальше верить, что "Америка с ними", всё глубже зарываясь в русофобию и военные преступления, окончательно закрывающие им путь к своевременной капитуляции.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231021/1050384362.html

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https://ukraina.ru/20231013/1050124080.html

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