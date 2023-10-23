Украинские энергетики сообщили о серьезном повреждении одной из ТЭЦ страны
© AP / Daniel Cole
© AP / Daniel Cole
Электрохолдинг ДТЭК при этом не уточняет, о какой теплоэлектростанции идет речь
Одна из теплоэлектростанций на Украине пострадала в результате обстрелов вечером 22 октября. Об этом сообщил электрохолдинг ДТЭК в своем телеграм-канале.
"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий", - отмечается в сообщении.
Компания при этом не уточняет, о какой именно теплоэлектростанции идет речь.
В ходе обстрела не пострадали люди, подчеркивает ДТЭК.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Антон Демехин попросил власти Индонезии обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму.