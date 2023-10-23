ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украина формирует на границе с Белоруссией мобильные огневые группы ПВО с западным вооружением, сообщил 23 октября командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в своём телеграм-канале
"В Северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - написал Наев.
Он уточнил, что формирование групп становится возможным благодаря "новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров".
Ранее, 7 октября, Наев сообщал, что украинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства.
7 октября, 10:05Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУУкраинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства. Об этом командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев 7 октября сообщает в своём телеграм-канале