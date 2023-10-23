https://ukraina.ru/20231023/1050398439.html

ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев

ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев - 23.10.2023 Украина.ру

ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев

Украина формирует на границе с Белоруссией мобильные огневые группы ПВО с западным вооружением, сообщил 23 октября командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в своём телеграм-канале

2023-10-23T09:58

2023-10-23T09:58

2023-10-23T09:58

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сергей наев

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Он уточнил, что формирование групп становится возможным благодаря "новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров".Ранее, 7 октября, Наев сообщал, что украинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства.

https://ukraina.ru/20231007/1049982718.html

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новости, белоруссия, украина, всу, вооруженные силы украины, пво, сергей наев