ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев - 23.10.2023 Украина.ру
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ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев
ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев - 23.10.2023 Украина.ру
ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев
Украина формирует на границе с Белоруссией мобильные огневые группы ПВО с западным вооружением, сообщил 23 октября командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в своём телеграм-канале
2023-10-23T09:58
2023-10-23T09:58
новости
белоруссия
украина
всу
вооруженные силы украины
пво
сергей наев
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Он уточнил, что формирование групп становится возможным благодаря "новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров".Ранее, 7 октября, Наев сообщал, что украинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства.
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новости, белоруссия, украина, всу, вооруженные силы украины, пво, сергей наев
Новости, Белоруссия, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ПВО, Сергей Наев

ВСУ разместят группу ПВО с западной техникой у белорусской границы - Наев

09:58 23.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУM113G4DK ВСУ
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украина формирует на границе с Белоруссией мобильные огневые группы ПВО с западным вооружением, сообщил 23 октября командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в своём телеграм-канале
"В Северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны", - написал Наев.
Он уточнил, что формирование групп становится возможным благодаря "новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров".
Ранее, 7 октября, Наев сообщал, что украинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства.
Белоруссия военные
7 октября, 10:05
Войска на границе приведены в усиленный режим из-за учений ВС Белоруссии - командующий ВСУУкраинские войска на границе с Белоруссией приведены в усиленный режим несения службы из-за проверки боеготовности вооружённых сил соседнего государства. Об этом командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев 7 октября сообщает в своём телеграм-канале
 
НовостиБелоруссияУкраинаВСУВооруженные силы УкраиныПВОСергей Наев
 
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