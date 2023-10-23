Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру
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Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ
Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру
Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ
Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили 23 октября в телеграм-канале сил обороны юга ВСУ
2023-10-23T07:56
2023-10-23T08:07
одесса
новости
инфраструктура
помещение
крыша
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"Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в материале.В ночь на понедельник в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Издание "Думская" сообщало о взрывах в Одессе.
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одесса, новости, инфраструктура, помещение, крыша
Одесса, Новости, инфраструктура, помещение, крыша

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ

07:56 23.10.2023 (обновлено: 08:07 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили 23 октября в телеграм-канале сил обороны юга ВСУ
"Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в материале.
В ночь на понедельник в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Издание "Думская" сообщало о взрывах в Одессе.
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