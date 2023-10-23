https://ukraina.ru/20231023/1050396853.html

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ

Складское помещение объекта инфраструктуры повреждено в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили 23 октября в телеграм-канале сил обороны юга ВСУ

2023-10-23T07:56

2023-10-23T07:56

2023-10-23T08:07

одесса

новости

инфраструктура

помещение

крыша

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"Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно потушили", - говорится в материале.В ночь на понедельник в Одесской, Сумской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Издание "Думская" сообщало о взрывах в Одессе.

https://ukraina.ru/20231023/1050396572.html

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одесса, новости, инфраструктура, помещение, крыша