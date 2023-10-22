Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль - 22.10.2023 Украина.ру
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Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль - 22.10.2023 Украина.ру
Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что альянсу хватит сил для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24
2023-10-22T13:10
2023-10-22T13:10
новости
нато
израиль
украина
помощь
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"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более 1 миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - сказал представитель НАТО.Джоанэ добавил, что некие "игроки" надеются, что Североатлантический альянс начнет делить свое внимание между Израилем и Украиной, но "этого не произойдет".Президент США Джой Байден ранее обратился к американцам с просьбой поддержать финансирование оборонных нужд Украины и Израиля. Одновременно с этим в Конгресс поступил запрос от Белого дома о санкционировании очередного транша военной помощи в будущем году. Украине предполагается передать 60 млрд долларов, еще 14 млрд - Израилю.
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новости, нато, израиль, украина, помощь
Новости, НАТО, Израиль, Украина, помощь

Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль

13:10 22.10.2023
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что альянсу хватит сил для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24
"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более 1 миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - сказал представитель НАТО.
Джоанэ добавил, что некие "игроки" надеются, что Североатлантический альянс начнет делить свое внимание между Израилем и Украиной, но "этого не произойдет".
Президент США Джой Байден ранее обратился к американцам с просьбой поддержать финансирование оборонных нужд Украины и Израиля. Одновременно с этим в Конгресс поступил запрос от Белого дома о санкционировании очередного транша военной помощи в будущем году.
Украине предполагается передать 60 млрд долларов, еще 14 млрд - Израилю.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 06:51
Как Швеция в НАТО вступает. Под эгидой альянса идут приготовления к войне с Россией в балтийском регионеКоролевство Швеция в этом октябре должно было официально вступить в Североатлантический альянс. Пока этого не произошло. Но на самом деле Стокгольм уже давно вошел в военные структуры этого агрессивного блока
 
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