https://ukraina.ru/20231022/1050391303.html
Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль - 22.10.2023 Украина.ру
Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что альянсу хватит сил для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24
2023-10-22T13:10
2023-10-22T13:10
2023-10-22T13:10
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"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более 1 миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - сказал представитель НАТО.Джоанэ добавил, что некие "игроки" надеются, что Североатлантический альянс начнет делить свое внимание между Израилем и Украиной, но "этого не произойдет".Президент США Джой Байден ранее обратился к американцам с просьбой поддержать финансирование оборонных нужд Украины и Израиля. Одновременно с этим в Конгресс поступил запрос от Белого дома о санкционировании очередного транша военной помощи в будущем году. Украине предполагается передать 60 млрд долларов, еще 14 млрд - Израилю.
https://ukraina.ru/20231020/1050346355.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, израиль, украина, помощь
Замгенсека НАТО считает, что альянсу хватит средств и на Украину, и на Израиль
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что альянсу хватит сил для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и на поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24
"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, проживает более 1 миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы..., мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно скорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", - сказал представитель НАТО.
Джоанэ добавил, что некие "игроки" надеются, что Североатлантический альянс начнет делить свое внимание между Израилем и Украиной, но "этого не произойдет".
Президент США Джой Байден ранее обратился к американцам с просьбой поддержать финансирование оборонных нужд Украины и Израиля. Одновременно с этим в Конгресс поступил запрос от Белого дома о санкционировании очередного транша военной помощи в будущем году.
Украине предполагается передать 60 млрд долларов, еще 14 млрд - Израилю.