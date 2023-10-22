https://ukraina.ru/20231022/1050390473.html
"За четыре месяца я столько не теряла": вэсэушница разрыдалась на камеру после нескольких часов боя
"За четыре месяца я столько не теряла": вэсэушница разрыдалась на камеру после нескольких часов боя - 22.10.2023 Украина.ру
"За четыре месяца я столько не теряла": вэсэушница разрыдалась на камеру после нескольких часов боя
Украинская военнослужащая Алена Риж опубликовала у себя в соцсетях ролик, на котором она заявила о больших потерях ВСУ и разрыдалась
2023-10-22T11:51
2023-10-22T11:51
2023-10-22T11:51
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Риж служит в 47-й бригаде, которая действует на Запорожском направлении. "Я не думала, что когда-нибудь будет момент, что я буду записывать такие видео. Но я ненавижу эту войну", - сказала она, после чего впала в истерику. По ее словам, за несколько часов она потеряла столько "побратимов", сколько не теряла за четыре месяца своего участия в боевых действиях. Данное видео у себя в телеграм-канале 22 октября прокомментировал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин."Между тем, в соседний дом в Донецке, где живет мой друг и его добрейшая матушка, вчера прилетел "Хаймерс". Там нет военных объектов, просто частная застройка. Смотрю на Алену РИЖ! Смотрю на видео поврежденных домов, которое прислал мой донецкий друг, опять бачу рыдающую Олену и нет никакой жалости в моем сердце", - написал он.Накануне ВСУ нанесли удар по Донецку из РСЗО. Было выпущено четыре ракеты.
https://ukraina.ru/20231022/1050387830.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, слезы, потери
"За четыре месяца я столько не теряла": вэсэушница разрыдалась на камеру после нескольких часов боя
Украинская военнослужащая Алена Риж опубликовала у себя в соцсетях ролик, на котором она заявила о больших потерях ВСУ и разрыдалась
Риж служит в 47-й бригаде, которая действует на Запорожском направлении.
"Я не думала, что когда-нибудь будет момент, что я буду записывать такие видео. Но я ненавижу эту войну", - сказала она, после чего впала в истерику.
По ее словам, за несколько часов она потеряла столько "побратимов", сколько не теряла за четыре месяца своего участия в боевых действиях.
Данное видео у себя в телеграм-канале 22 октября прокомментировал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
"Между тем, в соседний дом в Донецке, где живет мой друг и его добрейшая матушка, вчера прилетел "Хаймерс". Там нет военных объектов, просто частная застройка. Смотрю на Алену РИЖ! Смотрю на видео поврежденных домов, которое прислал мой донецкий друг, опять бачу рыдающую Олену и нет никакой жалости в моем сердце", - написал он.
Накануне ВСУ нанесли удар по Донецку из РСЗО. Было выпущено четыре ракеты.