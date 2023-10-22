https://ukraina.ru/20231022/1050389745.html

Израиль и Палестина: подземная война в туннелях Газы

Израиль и Палестина: подземная война в туннелях Газы - 22.10.2023 Украина.ру

Израиль и Палестина: подземная война в туннелях Газы

С 2007 года в Газе роют туннели. Их предназначение поначалу было обычным и достаточно мирным: контрабанда.

2023-10-22T11:48

2023-10-22T11:48

2023-10-22T11:48

эксклюзив

газа

палестина

израиль

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101038/49/1010384976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2ca3ce048737f00260061efac68a427.jpg

Через туннели протаскивали товары, проводили коров, потом даже провозили автомобили. Дальше - больше. Сеть подземных туннелей росла и росла. И стала в итоге грозным оружием. Размеры этого "подземного метро Газы" потрясают.Необходимость в туннелях возникла изначально из-за блокады Газы со стороны Израиля, особенно после появления "стены" между Израилем и сектором Газа.На эту знаменитую стену были потрачены миллиарды шекелей.Это железобетонное сооружение. Его высота - 6 метров, повсюду находятся видеокамеры. Неприступности добавляет внедрение под землю: стена продолжается вниз от уровня земли ещё, как утверждается, на несколько десятков метров.По периметру стены - высокие вышки, на которых дежурят израильские солдаты. Под землёй - сейсмические датчики. Поэтому, кстати, боевики часто появляются "в тапочках". В тапочках они бесшумно передвигаются по туннелям.Считалось, что все туннели между сектором Газа и территорией Израиля уничтожены или ими невозможно пользоваться из-за аппаратуры слежения.Но в итоге, как выяснилось, туннели есть и продолжают работать.То ли они залегают глубже, чем расположена система "умной стены", как её называли. То ли стена не так глубока и следящая аппаратура не так "умна".Ну а то, что огромная сеть подземных коммуникаций существует под самой Газой, сомнений нет ни у кого."Вилла" и "хищники"А началось всё с "радикального решения палестинского вопроса", как тогда казалось.Радикальная и знаменитая "стена".Много скандалов, исков в международные суды, ненависти палестинцев вызвало само её строительство.У Палестины отобрали плодородные земли, которых и так немного в секторе Газа. Уничтожены были 70 деревень и поселков, а 200.000 палестинцев стали беженцами уже внутри сектора Газа, из-за строительства этого грандиозного забора.Напрасно палестинцы предъявляли документы о правах на эти земли, выданные ещё во времена османского владычества или "британского мандата".Землю просто конфисковали. Около 30 колодцев залили бетоном. Это очень важный и неприятный момент для Палестины. В Газе вода - огромная проблема.Генеральная ассамблея ООН и Международный суд в Гааге признали нарушение международного права и потребовали компенсировать палестинцам отобранное имущество. Но этого не произошло.Беньямин Нетаньяху только требовал ещё больше стен." Мы должны защитить виллу от этих хищных животных. Сейчас в джунглях пожар, в этой ситуации надо спасать дом.""Вилла, дом" - это Израиль, конечно. "Хищные животные" - боевики и палестинцы. "Джунгли" - Палестина.Риторика везде одинаковая. Не так давно Боррель сравнивал Европу с "цветущим садом", а весь мир - с джунглями. Видимо, спичрайтер Нетаньяху переехал в Евросоюз.Но на самом деле, это та упрощённая схема, которая работает веками. Мы - цивилизация, вы - варвары.Нетаньяху говорил это в 2016, когда требовал продолжать строительство ещё одной стены - на границе с Иорданией.Израиль попытался огородиться стенами от согнанных со своей земли соседей.Было принято, как казалось, "идеальное решение". В итоге получили значительно более серьёзную проблему.Вот почему в результате под Газой возникло "метро".Метрополитен ГазыНа сегодня уже сделанные затраты на "метро" под Газой оценивают в огромную сумму - полтора миллиарда долларов.Вырыто больше полутора тысяч тоннелей. Они залегают на глубине от 20 до 50 метров. Обычный горизонт современной шахты под Газой - 35 метров.Это бетонированные комплексы, с насосами для откачки воды, с железными дорогами, электричеством, телефонными линиями связи, системами подачи воздуха и так далее.ХАМАС использует около трети всех туннелей. Общая длина "хамасовских" туннелей - около 500 километров.Возможность укрыться в этой сети есть для тысяч бойцов. Во время последнего нападения на территорию Израиля под землёй, по сети туннелей, переносили и подвозили грузы для отрядов боевиков.До этого считалось - даже птица или мышка не могут пересечь стену. Там, под землёй, установлено специальное сейсмическое оборудование. Уникальное сооружение, говорили с гордостью израильские военные. Датчики активности соединяются в одну сеть искусственным интеллектом!Но теперь стало ясно: туннели продолжают работать, и на территории Израиля тоже. За 5 - 7 километров от "умной стены".Тактика нападения простая: из-под земли появляется человек, выпускает ракету, скрывается под землёй. Та же тактика - с заложниками. Их транспортируют через подземную сеть.Ширина туннелей может доходить до 10 метров. Протяженность вглубь Израиля - до 10 километров.По данным специалистов, там оборудованы позиции минометов калибра 120 мм, есть пусковые установки для неуправляемых ракет.Есть бункеры, склады с водой, провизией, оружием и боеприпасами, комнаты для проживания членов семей и так далее. Это фактически вторая, подземная Газа. Ещё глубже могут быть дополнительные уровни.Например, наблюдатели сейчас отмечают, что на улицах Газы не видно большого количества женщин и детей. Возможно, они ушли на дополнительные уровни "подземного города".Выходы на поверхность расположены обычно около дорог, чтобы быстро передвигаться и ускользать назад.Основное направление туннелей, как предполагается, это города Ашкелон и Ашдод.Как будут воеватьНельзя сказать, что Израиль не боролся. Туннели обнаруживали. Например, сейсмическими датчиками. Визуально их обнаружить сложно. Выходы закрываются специальными шторками.Тем не менее, около 50 тоннелей было уничтожено. Их взрывали, засыпали, затапливали. Но это мало эффективно.70 процентов молодежи Газы - безработные, которые не могут никуда уйти. Работу в Израиле могут получить единицы, в Газе её нет, только в сельском хозяйстве. Получается, дорога одна - на работу в ХАМАС.Ненависть к захватчикам их земли огромна. Хватит только тех 200.000 человек, у которых отобрали фермы и дома при строительстве стены.Туннели роют каждый день. Над их строительством работает специальная инженерная служба.Это уже давно не "дикари в тапочках". Палестинские инженеры внимательно следят и учитывают весь опыт современной инженерной мысли.Министр обороны Израиля объявил, что они намерены сейчас уничтожить все туннели Газы.Это очень самоуверенное заявление. Например, в Южном Вьетнаме США так и не смогли найти и уничтожить всю сеть подземных ходов. А там были смешные размеры и глубина, по сравнению с сегодняшней Газой.Израиль ещё лет пятнадцать тому назад признал, что не может бороться с "подземными армиями".Специалисты Израиля ездили на учебу в Сеул. Там создана целая сеть подземных коммуникаций на границе Южной и Северной Кореи. Ну, а специалисты из Сеула, говорят, консультировали инженерные войска Палестины.Давно созданы специальные подразделения армии Израиля для подземной войны. В них входят сапёры, штурмовики, разведчики-инженеры, специалисты по химическому оружию.Есть методы: затопить (как делал Египет), бурить и взрывами туннели обрушивать, прослушивать эхо (подземная разведка), использовать химическое оружие.Конечно, есть роботы: разведчики и взрыватели, дистанционно управляемые "беспилотники - пулемётчики".Но всё это выглядит красиво и убедительно только в рекламных роликах ЦАХАЛ. На деле же какой будет результат - никто не знает, так как опыта войны у этих подразделений нет.Как показывает практика, роботов легко ослепить, наступающих уничтожить направленными взрывами. Химическое оружие умеет применять и обороняющаяся сторона. Боевая сейсморазведка в условиях постоянного "шума войны" - это невыполнимо. В любом случае, она требует времени, и это минимум месяцы. И ХАМАС обещает ещё много "сюрпризов".Ещё в 2018 году тогдашний министр обороны Израиля Авигдор Либерман говорил:"Жители Газы, ХАМАС спускает ваши деньги на туннели, которые ведут в никуда".И обещал их разрушить.Уже много раз в разные годы военное ведомство Израиля рапортовало: туннели уже разрушены, затоплены, уничтожены. Но это, очевидно, не так.Городские боиЭто именно то, что предстоит израильской армии. Городские подземные бои. Плюс возможные туннели с выходами на территорию Израиля.Проводится эвакуация близлежащих городов. Готовится армия.Натренировать штурмовиков для городских боёв за такой срок невозможно. И за 2 - 3 месяца тоже невозможно. Бросать резервистов в туннели под Газой - самоубийство. Роботов на все туннели не хватит.Попробуй ещё найди эти туннели. А вверху теперь, после бомбёжек Израиля - руины, которые надо разобрать техникой. Технику надо подогнать по дорогам, которых в Газе тоже сейчас нет. По этим же не существующим дорогам должны транспортировать боеприпасы, еду, медиков, подкрепление.Израиль уже разбомбил, по оценкам экспертов, около 50 процентов городской инфраструктуры северной части сектора Газа.Натовские "методички" гласят: бомбить, блокировать. На городские бои идти в крайнем случае. Вот Израиль и бомбит. Блокировали уже давным-давно. Что дальше?Специалисты с большим сомнением говорят: Газу будут брать четыре года. Возможно, дольше.Если, конечно, Израиль решится на эту операцию. Не для съёмки рекламного ролика ЦАХАЛ.

газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, газа, палестина, израиль, зарубежье