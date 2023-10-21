https://ukraina.ru/20231021/1050384362.html

Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой

Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой - 21.10.2023 Украина.ру

Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как Украина переживёт вторую военную зиму, кому придется тяжелее, а также о том, как владельцы... Украина.ру, 21.10.2023

2023-10-21T17:09

2023-10-21T17:09

2023-10-21T17:23

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как Украина переживёт вторую военную зиму, кому придется тяжелее, а также о том, как владельцы облэнерго собираются распорядиться энергоресурсами. #Ищенко #энергетика #электричество#СВО #облэнерго #ТЭЦ #Украина #Ахметов #уголь #спецоперация #отключения #Россия

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, видео, ростислав ищенко, энергетика, электричество, сво, киевоблэнерго, тэц, украина, уголь, спецоперация, россия