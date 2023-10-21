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Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой
Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой - 21.10.2023 Украина.ру
Ищенко назвал человека, от которого зависит судьба Украины этой зимой
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как Украина переживёт вторую военную зиму, кому придется тяжелее, а также о том, как владельцы... Украина.ру, 21.10.2023
2023-10-21T17:09
2023-10-21T17:09
2023-10-21T17:23
новости
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, как Украина переживёт вторую военную зиму, кому придется тяжелее, а также о том, как владельцы облэнерго собираются распорядиться энергоресурсами. #Ищенко #энергетика #электричество#СВО #облэнерго #ТЭЦ #Украина #Ахметов #уголь #спецоперация #отключения #Россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, ростислав ищенко, энергетика, электричество, сво, киевоблэнерго, тэц, украина, уголь, спецоперация, россия
Новости, Ростислав Ищенко, энергетика, электричество, СВО, Киевоблэнерго, ТЭЦ, Украина, уголь, Спецоперация, Россия