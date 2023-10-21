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"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании

"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании - 21.10.2023 Украина.ру

"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании

На севере Украины установлено уже более 500 тысяч противотанковых мин, что в 16 раз больше, чем в июне 2022 года. Такое заявление сделал командующий группировки "Север" ВСУ Сергей Наев. Его слова 21 октября процитировало издание "Укринформ"

2023-10-21T10:35

2023-10-21T10:35

2023-10-21T10:35

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"Система минирования включает в себя противотанковые минные поля, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов и заминированных завалов. Также продолжаются работы над фортификационным оборудованием силами местных органов власти", - заявил он.Ранее также сообщалось, что ВСУ производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения."А разве Киев не кричал о том, что контрнаступление провалилось из-за мин?", "Логика, конечно, у них интересная", "Впереди новые мясные штурмы?", "Плохому танцору всегда что-то мешает", "Сами для себя опять минируют?", "Не рой другому яму...", "Тут, скорее, новые грабли", "Опять плюют в колодец", - отреагировали пользователи сети.Летнее контрнаступление с треском провалилось. Западные и украинские политики "обвинили" в этом минные поля, помешавшие продвижению украинских боевиков.В начале августа секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов даже "пересчитал" мины, заявив, что их "огромное количество", в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что разговоры о минных полях и чертополохе, якобы мешающих продвижению ВСУ - попытка Киева оправдаться перед Западом.

https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html

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