"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании - 21.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231021/1050377472.html
"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании
"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании - 21.10.2023 Украина.ру
"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании
На севере Украины установлено уже более 500 тысяч противотанковых мин, что в 16 раз больше, чем в июне 2022 года. Такое заявление сделал командующий группировки "Север" ВСУ Сергей Наев. Его слова 21 октября процитировало издание "Укринформ"
2023-10-21T10:35
2023-10-21T10:35
новости
новости украины
мины
киев
минирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22bbb48544cb8fdd5e75a3e1cf288a1b.jpg
"Система минирования включает в себя противотанковые минные поля, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов и заминированных завалов. Также продолжаются работы над фортификационным оборудованием силами местных органов власти", - заявил он.Ранее также сообщалось, что ВСУ производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения."А разве Киев не кричал о том, что контрнаступление провалилось из-за мин?", "Логика, конечно, у них интересная", "Впереди новые мясные штурмы?", "Плохому танцору всегда что-то мешает", "Сами для себя опять минируют?", "Не рой другому яму...", "Тут, скорее, новые грабли", "Опять плюют в колодец", - отреагировали пользователи сети.Летнее контрнаступление с треском провалилось. Западные и украинские политики "обвинили" в этом минные поля, помешавшие продвижению украинских боевиков.В начале августа секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов даже "пересчитал" мины, заявив, что их "огромное количество", в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что разговоры о минных полях и чертополохе, якобы мешающих продвижению ВСУ - попытка Киева оправдаться перед Западом.
https://ukraina.ru/20231021/1050376875.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95cb285dd18efbb1bdb3c9986368c7a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, мины, киев, минирование
Новости, Новости Украины, мины, Киев, минирование

"Опять плюют в колодец": Киев объявил о новом минировании

10:35 21.10.2023
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP / Andrii Marienko
Читать в
На севере Украины установлено уже более 500 тысяч противотанковых мин, что в 16 раз больше, чем в июне 2022 года. Такое заявление сделал командующий группировки "Север" ВСУ Сергей Наев. Его слова 21 октября процитировало издание "Укринформ"
"Система минирования включает в себя противотанковые минные поля, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов и заминированных завалов. Также продолжаются работы над фортификационным оборудованием силами местных органов власти", - заявил он.
Ранее также сообщалось, что ВСУ производят дистанционное минирование кассетными боеприпасами населенных пунктов у линии соприкосновения.
"А разве Киев не кричал о том, что контрнаступление провалилось из-за мин?", "Логика, конечно, у них интересная", "Впереди новые мясные штурмы?", "Плохому танцору всегда что-то мешает", "Сами для себя опять минируют?", "Не рой другому яму...", "Тут, скорее, новые грабли", "Опять плюют в колодец", - отреагировали пользователи сети.
Летнее контрнаступление с треском провалилось. Западные и украинские политики "обвинили" в этом минные поля, помешавшие продвижению украинских боевиков.
В начале августа секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов даже "пересчитал" мины, заявив, что их "огромное количество", в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру отметил, что разговоры о минных полях и чертополохе, якобы мешающих продвижению ВСУ - попытка Киева оправдаться перед Западом.
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
09:49
ВСУ и западная бронетехника, распродажа в Крыму. Главное на Украине на утро 21 октябряЗападные СМИ рассказали о том, как в ВСУ воспринимают американскую и европейскую бронетехнику. Крым продаст активы украинских олигархов
 
НовостиНовости УкраиныминыКиевминирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Ищенко: Советский Союз накопил столько снарядов, что Украина воюет ими уже больше 10 лет
16:50Лига арабских государств призвала создать Палестинское государство
16:25Экс-коллега Зеленского рассказал про юмор всё
16:00Трамп: США идут к третьей мировой войне из-за крайне некомпетентного президента
15:43Северную Корею ждет перестройка: Ищенко сравнил Ким Чен Ына с Горбачевым
15:24Разведчики РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ у Днепра
15:19Он предвосхитил Белоруссию. "Весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе…"
14:52"Маленький, худощавый мальчик": экс-коллега Зеленского рассказал, почему у него не получилось, как в кино
14:51Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домой
14:42Ростислав Ищенко про Китай и Северную Корею: Нам снаряды не будут нужны всю жизнь
13:40Нацизм и православие
13:38Рост производства средств РЭБ, удар по Кривому Рогу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 октября
13:35Аббас о вывозе людей из Газы: "Палестинцы останутся на своей земле"
12:57Жениху - невеста, мужу - повестка: на Украине решили наказать экс-прокурора за слишком роскошную свадьбу
12:51Азаров объяснил, почему у Украины нет шансов закончить на выгодных условиях конфликт с Россий
12:12Могут выложить на автостраде надпись: Захарова отреагировала на инициативу запретить экспорт кнопок в РФ
11:56Военкомы Украины начали агитировать на фронт несовершеннолетних – советник главы ДНР
11:41Что узнала разведка об Авдеевке и как выбить зубы ВСУ, чтобы спасти нашу авиацию - Баранец
11:34Общий долг украинцев за электроэнергию превысил 60 миллиардов гривен
11:30"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычных
Лента новостейМолния