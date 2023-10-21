https://ukraina.ru/20231021/1050376576.html

Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, спиц и швейных игл

Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, спиц и швейных игл - 21.10.2023 Украина.ру

Литва предложила ЕС запретить экспорт в Россию гвоздей, спиц и швейных игл

Евросоюз приступил к обсуждению нового - 12-го - пакета санкций против России. В числе предложений Литвы - запретить экспорт в РФ кнопок, гвоздей, спиц для вязания и швейных игл. Также среди предложений Вильнюса - ограничение экспорта радиаторов. Об этом 20 октября сообщило местное издание EUobserver

2023-10-21T09:44

2023-10-21T09:44

2023-10-21T09:44

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гвозди

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"Евросоюз начал обсуждать 12-й пакет санкций за закрытыми дверями. Литва, Польша и Эстония представили свои предложения. Литва хочет, чтобы новый пакет санкций против России включал запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. Кроме того, россиян задумали лишить гвоздей и кнопок, а также швейных игл и вязальных спиц. В то же время один из дипломатов блока отмечает, что Евросоюз предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России", - говорится в публикации.Евросоюз уже принял 11 пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а усилить и расширить их. Так, совсем недавно американский Bloomberg писал, что ЕС может объявить о новом, 12-м, пакете антироссийских санкций уже в октябре.По информации издания, ЕС планировал продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России. Однако, отметили журналисты Bloomberg, эта идея неоднократно встречала сопротивление.Кроме того, Польша и Литва добивались включения в новый пакет санкций ограничений против ядерного сектора России, а другие члены Евросоюза предлагали ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и ИТ-услуг.Также среди обсуждаемых мер против РФ - запрет на импорт российских алмазов и "дальнейшие шаги по ограничению ее способности обходить ограничения через третьи страны, такие как ОАЭ и Турция".Россия называет вводимые против нее санкции нелегитимными. В Кремле напомнили, что любые антироссийские ограничения бьют и по мировой экономике, как это уже произошло после ограничений для российского нефтегазового сектора.

https://ukraina.ru/20231021/1050375878.html

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новости, литва, запрет, россия, гвозди