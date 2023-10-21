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ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР

ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру

ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР

Российские войска в последние недели успешно продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина 21 октября сообщает РИА Новости

2023-10-21T08:48

2023-10-21T08:48

2023-10-21T08:49

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"По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта одновременно наши силы пошли вперёд. Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был ещё ранее, это Артёмовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьёзный успех. И центральный Донецкий участок фронта, где мы пошли вперёд", - рассказал Гагин.По его словам, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось, не такое быстрое, "потому что мы бережём, прежде всего, личный состав и свою технику"."Продвижение сопровождается активной работой артиллерии, не слышать которую невозможно на всей территории, и авиации… активной поддержкой с воздуха", - отметил советник.Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии за сутки поразили около 130 целей противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 255 украинских военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231021/1050364018.html

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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, вс рф, всу