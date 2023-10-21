ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру
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ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР
ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР - 21.10.2023 Украина.ру
ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР
Российские войска в последние недели успешно продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина 21 октября сообщает РИА Новости
2023-10-21T08:48
2023-10-21T08:49
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"По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта одновременно наши силы пошли вперёд. Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был ещё ранее, это Артёмовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьёзный успех. И центральный Донецкий участок фронта, где мы пошли вперёд", - рассказал Гагин.По его словам, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось, не такое быстрое, "потому что мы бережём, прежде всего, личный состав и свою технику"."Продвижение сопровождается активной работой артиллерии, не слышать которую невозможно на всей территории, и авиации… активной поддержкой с воздуха", - отметил советник.Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии за сутки поразили около 130 целей противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 255 украинских военнослужащих.
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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, вс рф, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ

ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта - советник главы ДНР

08:48 21.10.2023 (обновлено: 08:49 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска в последние недели успешно продвигаются вперёд по всей линии фронта в ДНР. Об этом со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина 21 октября сообщает РИА Новости
"По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта одновременно наши силы пошли вперёд. Можно выделить Купянское направление, где успех у нас был ещё ранее, это Артёмовское направление, где достаточно жарко было уже давно, и сейчас мы имеем достаточно серьёзный успех. И центральный Донецкий участок фронта, где мы пошли вперёд", - рассказал Гагин.
По его словам, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось, не такое быстрое, "потому что мы бережём, прежде всего, личный состав и свою технику".
"Продвижение сопровождается активной работой артиллерии, не слышать которую невозможно на всей территории, и авиации… активной поддержкой с воздуха", - отметил советник.
Ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии за сутки поразили около 130 целей противника. Потери ВСУ на данном направлении составили более 255 украинских военнослужащих.
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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Эксперт рассказал, что находят бойцы в заброшенных коровниках и как выкуривают ВСУ из "лисьих нор" Российским бойцам удобно наносить удары по ВСУ, когда они колоннами выходят на открытые пространства или пытаются в широком месте форсировать Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
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