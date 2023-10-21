https://ukraina.ru/20231021/1050374965.html

Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ

Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ - 21.10.2023 Украина.ру

Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра площадки и объектов Запорожской АЭС не обнаружили мин или взрывчатых веществ. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ по ситуации на Украине от 20 октября

2023-10-21T05:17

2023-10-21T05:17

2023-10-21T05:21

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"За прошедшую неделю группа экспертов МАГАТЭ провела осмотр территории ЗАЭС, включая главные щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, машинный зал энергоблока 6, реакторные здания энергоблоков 1 и 3, аварийные дизель-генераторы энергоблоков 3, 4 и 6, а также осмотр по периметру территории. По сообщению группы, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было", - говорится в документе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20231019/1050318745.html

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новости, россия, запорожская аэс, магатэ, ядерная безопасность, рафаэль гросси, мины