Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ - 21.10.2023 Украина.ру
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Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ
Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра площадки и объектов Запорожской АЭС не обнаружили мин или взрывчатых веществ. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ по ситуации на Украине от 20 октября
2023-10-21T05:17
2023-10-21T05:21
новости
россия
запорожская аэс
магатэ
ядерная безопасность
рафаэль гросси
мины
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"За прошедшую неделю группа экспертов МАГАТЭ провела осмотр территории ЗАЭС, включая главные щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, машинный зал энергоблока 6, реакторные здания энергоблоков 1 и 3, аварийные дизель-генераторы энергоблоков 3, 4 и 6, а также осмотр по периметру территории. По сообщению группы, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было", - говорится в документе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны.Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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новости, россия, запорожская аэс, магатэ, ядерная безопасность, рафаэль гросси, мины
Новости, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ядерная безопасность, Рафаэль Гросси, мины

Эксперты не обнаружили на Запорожской АЭС мин или взрывчатых веществ - МАГАТЭ

05:17 21.10.2023 (обновлено: 05:21 21.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра площадки и объектов Запорожской АЭС не обнаружили мин или взрывчатых веществ. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ по ситуации на Украине от 20 октября
"За прошедшую неделю группа экспертов МАГАТЭ провела осмотр территории ЗАЭС, включая главные щиты управления энергоблоков 1, 3, 4 и 6, машинный зал энергоблока 6, реакторные здания энергоблоков 1 и 3, аварийные дизель-генераторы энергоблоков 3, 4 и 6, а также осмотр по периметру территории. По сообщению группы, в ходе осмотра мин или взрывчатых веществ обнаружено не было", - говорится в документе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар и является самой крупной АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ и в настоящее время находится под полной защитой ПВО и антидиверсионной охраны.
Киевский режим постоянно обстреливает Запорожскую АЭС, регулярно устраивает вблизи неё провокации с целью создания видимости угрозы ядерной катастрофы.
МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19 октября, 10:47
Накал боевых действий в районе Запорожской АЭС заметно снизился – глава МАГАТЭГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о соблюдении его пяти принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС и снижении накала боевых действий в районе станции. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica
 
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