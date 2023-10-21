https://ukraina.ru/20231021/1050373858.html

"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками

"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками - 21.10.2023 Украина.ру

"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками

Усиление финансового мониторинга украинских чиновников – это "ограничение свободы людей". На новый закон в эфире телемарафона пожаловался советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт TSN.ua

2023-10-21T01:36

2023-10-21T01:36

2023-10-21T01:36

новости

украина

коррупция

михаил подоляк

верховная рада

закон

чиновники

украина-ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88cf7c28f2fb5a9629018d85e5a71465.jpg

Речь идёт о принятом 17 октября Верховной Радой законопроекте об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР). Его поддержали 276 народных депутатов. Теперь доходы ряда высших чиновников и политиков Украины будут контролироваться даже после их отставки. Под проверками окажутся не только сами политики и чиновники, но и их окружение, в частности, члены семей. Так, Михаил Подоляк считает, что такой жёсткий контроль – решение неправильное, а сам законопроект следует доработать. Подоляк не единственный подверг критике новый закон. Норма о пожизненном статусе политически значимых лиц вызывала недовольство со стороны многих депутатов Верховной Рады из-за множества ограничений, в том числе финансового характера. Примечательно, что свою позицию они аргументируют тем, что эти ограничения якобы будут демотивировать украинцев устраиваться на государственную службу. Напомним, на Украине обосновали новый закон стремлениями войти в состав Евросоюза. Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Принятый закон является частью так называемой антикоррупционной трансформации государства.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, коррупция, михаил подоляк, верховная рада, закон, чиновники, украина-ес