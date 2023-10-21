"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками - 21.10.2023 Украина.ру
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"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками
"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками - 21.10.2023 Украина.ру
"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками
Усиление финансового мониторинга украинских чиновников – это "ограничение свободы людей". На новый закон в эфире телемарафона пожаловался советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт TSN.ua
2023-10-21T01:36
2023-10-21T01:36
новости
украина
коррупция
михаил подоляк
верховная рада
закон
чиновники
украина-ес
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Речь идёт о принятом 17 октября Верховной Радой законопроекте об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР). Его поддержали 276 народных депутатов. Теперь доходы ряда высших чиновников и политиков Украины будут контролироваться даже после их отставки. Под проверками окажутся не только сами политики и чиновники, но и их окружение, в частности, члены семей. Так, Михаил Подоляк считает, что такой жёсткий контроль – решение неправильное, а сам законопроект следует доработать. Подоляк не единственный подверг критике новый закон. Норма о пожизненном статусе политически значимых лиц вызывала недовольство со стороны многих депутатов Верховной Рады из-за множества ограничений, в том числе финансового характера. Примечательно, что свою позицию они аргументируют тем, что эти ограничения якобы будут демотивировать украинцев устраиваться на государственную службу. Напомним, на Украине обосновали новый закон стремлениями войти в состав Евросоюза. Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Принятый закон является частью так называемой антикоррупционной трансформации государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, коррупция, михаил подоляк, верховная рада, закон, чиновники, украина-ес
Новости, Украина, коррупция, Михаил Подоляк, Верховная Рада, Закон, чиновники, Украина-ЕС

"Ограничение свободы людей": на Украине раскритиковали усиление финансового контроля над чиновниками

01:36 21.10.2023
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Читать в
Усиление финансового мониторинга украинских чиновников – это "ограничение свободы людей". На новый закон в эфире телемарафона пожаловался советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт TSN.ua
Речь идёт о принятом 17 октября Верховной Радой законопроекте об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЕР). Его поддержали 276 народных депутатов. Теперь доходы ряда высших чиновников и политиков Украины будут контролироваться даже после их отставки. Под проверками окажутся не только сами политики и чиновники, но и их окружение, в частности, члены семей.
Так, Михаил Подоляк считает, что такой жёсткий контроль – решение неправильное, а сам законопроект следует доработать.

"Я считаю, что это неправильное решение с точки зрения ограничения свободы людей как таковой. Это нужно просто дискутировать, и эта дискуссия будет, и она приведет, мне кажется, к определённой корреляции", – сказал он.

Подоляк не единственный подверг критике новый закон. Норма о пожизненном статусе политически значимых лиц вызывала недовольство со стороны многих депутатов Верховной Рады из-за множества ограничений, в том числе финансового характера. Примечательно, что свою позицию они аргументируют тем, что эти ограничения якобы будут демотивировать украинцев устраиваться на государственную службу.
Напомним, на Украине обосновали новый закон стремлениями войти в состав Евросоюза. Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Принятый закон является частью так называемой антикоррупционной трансформации государства.
 
НовостиУкраинакоррупцияМихаил ПодолякВерховная РадаЗакончиновникиУкраина-ЕС
 
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