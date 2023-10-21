Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому - 21.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому
Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому - 21.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому
Не стоит полагать, что основной задачей ВС РФ является быстрое взятие Авдеевки. Главная задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-10-21T04:30
2023-10-21T04:30
новости
авдеевка
артемовск
вс рф
наступление
всу
бои
окружение
предприятия
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ВС РФ брали Артемовск, нарезая территорию на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой подразделения не входят в город, уничтожая ВСУ на открытых пространствах, отметил эксперт.Если российские подразделения создают огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает новые подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, то такая ситуация ВС РФ тоже выгодна, это важный момент, добавил он.При этом ядром обороны ВСУ в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лобовую, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, артемовск, вс рф, наступление, всу, бои, окружение, предприятия
Новости, Авдеевка, Артемовск, ВС РФ, наступление, ВСУ, бои, окружение, предприятия

Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому

04:30 21.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Не стоит полагать, что основной задачей ВС РФ является быстрое взятие Авдеевки. Главная задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
ВС РФ брали Артемовск, нарезая территорию на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой подразделения не входят в город, уничтожая ВСУ на открытых пространствах, отметил эксперт.
Если российские подразделения создают огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает новые подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, то такая ситуация ВС РФ тоже выгодна, это важный момент, добавил он.
"Нам выгодно создавать такие выступы на фронте и уничтожать подразделения противника. Так что не надо думать, что нашей задачей является быстрое взятие Авдеевки. Наша задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Поэтому мы сидим и продолжаем подвозить снаряды", - подчеркнул Клинцевич.
При этом ядром обороны ВСУ в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лобовую, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Акопов интервью
Вчера, 14:14
Пётр Акопов: Пока США думают о трёх сценариях войны на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее бить ВСУКогда была одна Украина, Штаты еще могли как-то лавировать. А когда одновременно идут два конфликта, и Штаты используют в них противоположную риторику, это бьет по американским возможностям в мире
 
НовостиАвдеевкаАртемовскВС РФнаступлениеВСУбоиокружениепредприятия
 
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