Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Не стоит полагать, что основной задачей ВС РФ является быстрое взятие Авдеевки. Главная задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
ВС РФ брали Артемовск, нарезая территорию на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой подразделения не входят в город, уничтожая ВСУ на открытых пространствах, отметил эксперт.
Если российские подразделения создают огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает новые подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, то такая ситуация ВС РФ тоже выгодна, это важный момент, добавил он.
"Нам выгодно создавать такие выступы на фронте и уничтожать подразделения противника. Так что не надо думать, что нашей задачей является быстрое взятие Авдеевки. Наша задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Поэтому мы сидим и продолжаем подвозить снаряды", - подчеркнул Клинцевич.
При этом ядром обороны ВСУ в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лобовую, резюмировал собеседник Украина.ру.
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