https://ukraina.ru/20231021/1050361464.html

Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому

Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому - 21.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в Артёмовске ВС РФ "резали" ВСУ по частям, а в Авдеевке будет по-другому

Не стоит полагать, что основной задачей ВС РФ является быстрое взятие Авдеевки. Главная задача – снизить боевой потенциал ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-10-21T04:30

2023-10-21T04:30

2023-10-21T04:30

новости

авдеевка

артемовск

вс рф

наступление

всу

бои

окружение

предприятия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049319524_0:70:3392:1978_1920x0_80_0_0_62f31ba3acf225152e54369cdc7bd4f5.jpg

ВС РФ брали Артемовск, нарезая территорию на куски и формируя зоны давления на противника. В случае с Авдеевкой подразделения не входят в город, уничтожая ВСУ на открытых пространствах, отметил эксперт.Если российские подразделения создают огневой мешок, куда противник постоянно втаскивает новые подразделения, мы их уничтожаем, но не успеваем продвинутся, то такая ситуация ВС РФ тоже выгодна, это важный момент, добавил он.При этом ядром обороны ВСУ в Авдеевке является Коксохим. Это советское предприятие с большим количеством заглубленных и забетонированных этажей, способных выдержать попадание 250 килограммовых авиабомб. Это мощнейший объект, который нельзя взять в лобовую, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231020/1050360292.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, артемовск, вс рф, наступление, всу, бои, окружение, предприятия