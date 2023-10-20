https://ukraina.ru/20231020/1050361735.html
Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко
Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко - 20.10.2023 Украина.ру
Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру подробно рассказал, каким образом российская армия выматывает ВСУ на разных участках фронта и о том, зачем Россия заманивает ВСУ под Авдеевку
2023-10-20T14:27
2023-10-20T14:27
2023-10-20T14:27
видео
михаил онуфриенко
херсон
купянск
авдеевка
россия
украина
сво
спецоперация
наступление
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00:23 – Об активности ВСУ на херсонском направлении; 03:55 – Об арифметике войны; 08:30 – Что происходит на разных участках фронтах, учитывая, что ВСУ стягивают резервы под Авдеевку? 12:30 – Верят ли США в победу Украины? 20:20 – О стратегическом наступлении и о политических решениях России. 28:00 – Зачем Владимир Путин поручил ВКС России патрулировать Черное море?
купянск
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, михаил онуфриенко, херсон, купянск, авдеевка, россия, украина, сво, спецоперация, наступление, фронт, дрг, днепр, генштаб, черное море, видео
Видео, Михаил Онуфриенко, Херсон, Купянск, Авдеевка, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, наступление, фронт, ДРГ, Днепр, Генштаб, Черное море
Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру подробно рассказал, каким образом российская армия выматывает ВСУ на разных участках фронта и о том, зачем Россия заманивает ВСУ под Авдеевку
00:23 – Об активности ВСУ на херсонском направлении;
03:55 – Об арифметике войны;
08:30 – Что происходит на разных участках фронтах, учитывая, что ВСУ стягивают резервы под Авдеевку?
12:30 – Верят ли США в победу Украины?
20:20 – О стратегическом наступлении и о политических решениях России.
28:00 – Зачем Владимир Путин поручил ВКС России патрулировать Черное море?