https://ukraina.ru/20231020/1050361735.html

Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко

Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко - 20.10.2023 Украина.ру

Китайцы, корейцы и 100 тысяч "вагнеровцев"? Как Россия готовится к наступлению - Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру подробно рассказал, каким образом российская армия выматывает ВСУ на разных участках фронта и о том, зачем Россия заманивает ВСУ под Авдеевку

2023-10-20T14:27

2023-10-20T14:27

2023-10-20T14:27

видео

михаил онуфриенко

херсон

купянск

авдеевка

россия

украина

сво

спецоперация

наступление

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00:23 – Об активности ВСУ на херсонском направлении; 03:55 – Об арифметике войны; 08:30 – Что происходит на разных участках фронтах, учитывая, что ВСУ стягивают резервы под Авдеевку? 12:30 – Верят ли США в победу Украины? 20:20 – О стратегическом наступлении и о политических решениях России. 28:00 – Зачем Владимир Путин поручил ВКС России патрулировать Черное море?

купянск

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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