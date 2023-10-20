Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ - 20.10.2023 Украина.ру
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Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ
Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ - 20.10.2023 Украина.ру
Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ
Российские подразделения группировки "Запад" отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении, тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по скоплению живой силы противника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского 20 октября сообщает РИА Новости
2023-10-20T06:25
2023-10-20T06:26
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вс рф
сво
купянское направление
потери всу
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В результате действий ВС РФ противник потерял до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три БПЛА."На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", - рассказал Зыбинский.По его словам, ВСУ также был нанесён существенный урон в ходе контрбатарейной борьбы."Военнослужащими группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", миномётный расчёт, контрбатарейная РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районах Песчаного, Куриловки, балки Шевцов Яр и урочища Уроки", - уточнил начальник пресс-службы группировки "Запад".
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, сво, купянское направление, потери всу, украина
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, СВО, Купянское направление, потери ВСУ, Украина

Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ

06:25 20.10.2023 (обновлено: 06:26 20.10.2023)
 
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Российские подразделения группировки "Запад" отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении, тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по скоплению живой силы противника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского 20 октября сообщает РИА Новости
В результате действий ВС РФ противник потерял до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три БПЛА.
"На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", - рассказал Зыбинский.
По его словам, ВСУ также был нанесён существенный урон в ходе контрбатарейной борьбы.
"Военнослужащими группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", миномётный расчёт, контрбатарейная РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районах Песчаного, Куриловки, балки Шевцов Яр и урочища Уроки", - уточнил начальник пресс-службы группировки "Запад".
Работа ЗРК Бук-МЗ в ходе спецоперации по защите Донбасса
05:53
Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФСредства ПВО группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбили ракетой ЗРК "Бук" украинский Ми-8 в Харьковской области. Об этом 20 октября со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости
 
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