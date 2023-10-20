https://ukraina.ru/20231020/1050346214.html

Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ

Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ - 20.10.2023 Украина.ру

Российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении – МО РФ

Российские подразделения группировки "Запад" отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении, тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по скоплению живой силы противника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского 20 октября сообщает РИА Новости

2023-10-20T06:25

2023-10-20T06:25

2023-10-20T06:26

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В результате действий ВС РФ противник потерял до 70 военнослужащих, танк, БТР M113, три БПЛА."На купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки. Кроме этого, расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки", - рассказал Зыбинский.По его словам, ВСУ также был нанесён существенный урон в ходе контрбатарейной борьбы."Военнослужащими группировки уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", миномётный расчёт, контрбатарейная РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районах Песчаного, Куриловки, балки Шевцов Яр и урочища Уроки", - уточнил начальник пресс-службы группировки "Запад".

https://ukraina.ru/20231020/1050345602.html

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новости, россия, минобороны рф, вс рф, сво, купянское направление, потери всу, украина