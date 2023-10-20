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Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ
Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ - 20.10.2023 Украина.ру
Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ
Средства ПВО группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбили ракетой ЗРК "Бук" украинский Ми-8 в Харьковской области. Об этом 20 октября со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости
2023-10-20T05:53
2023-10-20T05:53
2023-10-20T05:54
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17 октября в сводке Минобороны РФ сообщалось об уничтожении украинского вертолёта Ми-8, 34-х беспилотников ВСУ, а также о перехвате пяти оперативно-тактических ракет и четырёх управляемых бомб GLSDB производства США.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, сво, всу, украина, купянское направление, харьковская область, вертолеты, потери всу
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Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ
05:53 20.10.2023 (обновлено: 05:54 20.10.2023)
Средства ПВО группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбили ракетой ЗРК "Бук" украинский Ми-8 в Харьковской области. Об этом 20 октября со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости
"Средствами противовоздушной обороны группировки огнём самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолёт Ми-8 в районе Загрызово", - рассказал Зыбинский.
17 октября в сводке Минобороны РФ сообщалось об уничтожении украинского вертолёта Ми-8, 34-х беспилотников ВСУ, а также о перехвате пяти оперативно-тактических ракет и четырёх управляемых бомб GLSDB производства США.