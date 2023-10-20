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Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ

Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ - 20.10.2023 Украина.ру

Российский ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ в Харьковской области – МО РФ

Средства ПВО группировки российских войск "Запад" на купянском направлении сбили ракетой ЗРК "Бук" украинский Ми-8 в Харьковской области. Об этом 20 октября со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости

2023-10-20T05:53

2023-10-20T05:53

2023-10-20T05:54

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17 октября в сводке Минобороны РФ сообщалось об уничтожении украинского вертолёта Ми-8, 34-х беспилотников ВСУ, а также о перехвате пяти оперативно-тактических ракет и четырёх управляемых бомб GLSDB производства США.

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2023

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