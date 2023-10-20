ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков" - 20.10.2023 Украина.ру
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ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"
ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков" - 20.10.2023 Украина.ру
ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"
Новые усовершенствованные воздушные мишени Е17, имитирующие крылатые ракеты, используемые для подготовки расчётов систем ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь", поступят в российскую армию в 2024 году. Об этом со ссылкой на представителя казанского предприятия-разработчика имитаторов АО "Эникс" Сергея Васькова 20 октября сообщает РИА Новости
2023-10-20T03:43
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По словам Васькова, предприятие серийно выпускает мишень Е95 уже более 20 лет, на её технологической базе было создано новое семейство воздушных мишеней Е17 с разными типами двигателей: пульсирующими и турбореактивными."Сегодня мы собираем опытные образцы, которые планируем передать госзаказчику. Думаю, где-то в 2024 году после прохождения цикла испытаний мы сможем запустить их серийное производство", - сказал представитель предприятия.Мишени Е17 имитируют крылатые ракеты, низколетящие цели и предназначены для подготовки операторов комплексов ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь". По сравнению с имитаторами предыдущей серии Е95, Е17 получили улучшенные каналы управления и возросшую с 260 до 360 километров в час скорость.
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Новости, Россия, ВПК, ПВО, ВС РФ, ракеты

ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"

03:43 20.10.2023 (обновлено: 03:44 20.10.2023)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
За безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости
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Новые усовершенствованные воздушные мишени Е17, имитирующие крылатые ракеты, используемые для подготовки расчётов систем ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь", поступят в российскую армию в 2024 году. Об этом со ссылкой на представителя казанского предприятия-разработчика имитаторов АО "Эникс" Сергея Васькова 20 октября сообщает РИА Новости
По словам Васькова, предприятие серийно выпускает мишень Е95 уже более 20 лет, на её технологической базе было создано новое семейство воздушных мишеней Е17 с разными типами двигателей: пульсирующими и турбореактивными.
"Сегодня мы собираем опытные образцы, которые планируем передать госзаказчику. Думаю, где-то в 2024 году после прохождения цикла испытаний мы сможем запустить их серийное производство", - сказал представитель предприятия.
Мишени Е17 имитируют крылатые ракеты, низколетящие цели и предназначены для подготовки операторов комплексов ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь". По сравнению с имитаторами предыдущей серии Е95, Е17 получили улучшенные каналы управления и возросшую с 260 до 360 километров в час скорость.
 
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