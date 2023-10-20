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ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"

ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков" - 20.10.2023 Украина.ру

ВС России получат новые мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"

Новые усовершенствованные воздушные мишени Е17, имитирующие крылатые ракеты, используемые для подготовки расчётов систем ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь", поступят в российскую армию в 2024 году. Об этом со ссылкой на представителя казанского предприятия-разработчика имитаторов АО "Эникс" Сергея Васькова 20 октября сообщает РИА Новости

2023-10-20T03:43

2023-10-20T03:43

2023-10-20T03:44

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По словам Васькова, предприятие серийно выпускает мишень Е95 уже более 20 лет, на её технологической базе было создано новое семейство воздушных мишеней Е17 с разными типами двигателей: пульсирующими и турбореактивными."Сегодня мы собираем опытные образцы, которые планируем передать госзаказчику. Думаю, где-то в 2024 году после прохождения цикла испытаний мы сможем запустить их серийное производство", - сказал представитель предприятия.Мишени Е17 имитируют крылатые ракеты, низколетящие цели и предназначены для подготовки операторов комплексов ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь". По сравнению с имитаторами предыдущей серии Е95, Е17 получили улучшенные каналы управления и возросшую с 260 до 360 километров в час скорость.

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2023

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