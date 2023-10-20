https://ukraina.ru/20231020/1050326684.html

Берут пенсионеров, подростков и женщин в декрете. На Украине катастрофа с рабочими руками

Берут пенсионеров, подростков и женщин в декрете. На Украине катастрофа с рабочими руками - 20.10.2023 Украина.ру

Берут пенсионеров, подростков и женщин в декрете. На Украине катастрофа с рабочими руками

На этой неделе украинские строительные компании в один голос заявили об острой нехватке кадров, жалуясь на огромную текучесть кадров, связанную с усилением мобилизации

2023-10-20T12:36

2023-10-20T12:36

2023-10-20T13:19

эксклюзив

украина

дефицит

кадры

киев

жилье

мобилизация

подростки

пенсионеры

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В результате стоимость строительно-монтажных работ за несколько месяцев выросла на 35–40%, а до конца года возрастет еще на 5–7%, говорит Александр Насиковский, управляющий строительной компании DIM.«Высококвалифицированных кадров действительно не хватает. Сегодня остро ощущается нехватка монолитчиков, крановщиков, маляров, электриков. Кое-где по рынку дефицит в компаниях достигает 40%, что существенно сказывается на отрасли», — отмечает Насиковский.Он также подчеркнул в интервью «Интерфакс-Украина», что наличие рабочих рук и квалифицированных кадров критически важно для восстановления Украины, где повреждены или разрушены более 170 тысяч жилых домов.Дефицит кадров, по его словам, заставляет строительные компании конкурировать за людей — финансовыми условиями труда, социальным пакетом, дополнительными способами мотивации.Тем не менее мобилизация раз за разом вычищает кадры из строительного бизнеса, вынуждая останавливать проекты и искать новых работников, которых через неделю-другую ожидает та же участь.Предприниматели также отмечают, что увеличение зарплат и прочие виды материального стимулирования почти никак не влияют на появление сотрудников.Украинский Центр экономических стратегий 19 октября также заявил о нарастающем кадровом голоде, особенно в строительной индустрии. По словам, экспертов Центра, людей не хватает настолько, что компании вынуждены искать работников не только на рынке труда, но и в «резерве».Под резервом подразумеваются пенсионеры и люди, частично потерявшие трудоспособность.«К сожалению, активизация мобилизации усиливает нехватку рабочих рук. Девелоперы не впервые сталкиваются с дефицитом кадров, но сейчас ситуация, наверное, наиболее серьезная.По данным столичных застройщиков, численность сотрудников, которые с момента начала войны ушли в ВСУ, составляет от 25 до 60% от общего количества сотрудников-мужчин», — говорит в интервью изданию «Бизнес-Телеграф» директор по управлению персоналом компании Alliance Novobud Александра Качан.Она утверждает, что многие строительные компании стали брать на работу инвалидов, а также подростков, которым пока не грозит мобилизация.Аналогичная ситуация и в деревообрабатывающей промышленности.«Во-первых, мобилизация. Во-вторых, увеличился слой тех, кто работает по принципу тяп-ляп и бегом за границу», — жалуется руководитель предприятия ВГСМ из Львовской области Ирина Мацепура.Следует отметить, что в данном случае мобилизация и побег за границу взаимосвязаны: получение повестки зачастую является причиной побега.Даже трикотажно-швейная компания «Ярослав» жалуется на мобилизацию, хотя преимущественно там работают женщины. Но, оказывается, без мужчин и в этой сфере не могут обойтись.«Мобилизуют массово, очень сложно забронировать сотрудников, даже если они являются стратегически важными для бизнеса. За один день может появиться сразу несколько вакантных мест и их нужно срочно заполнять, а с этим возникают проблемы.Из-за страшилок о мобилизации люди просто не хотят официально оформляться потому, что они сразу становятся заметными для военкоматов», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.По его словам, им пришлось убрать новое высокотехнологическое оборудование и вернуть старые станки, чтобы на них могли работать пенсионеры, которых компания приглашает на работу.Руководитель института профессиональной квалификации при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко говорит, что многие компании вынуждены отзывать женщин из декретного отпуска.Он утверждает, что три года законного декрета — это якобы много, поэтому необходимо вести переговоры с местными властями об организации яслей прямо на производствах.Следует отметить, что ясли на Украине давно не работают, а минимальный возраст, когда ребенка можно отдать в детсад, составляет 3 года.Министерство экономики Украины недавно заявляло о необходимости где-то найти дополнительно 4,5 миллиона рабочих рук в ближайшие годы.В Нацбанке Украины говорят о необходимости как-то привлечь представителей рабочих профессий, в то же время отмечают минимальный спрос на работников гуманитарно-культурного, административно-управленческого и IT-направлений.Проще говоря, на Украине переизбыток чиновников, «украинизаторов» и айтишников, но вот водопровод починить некому.Однако жалобы работодателей на дефицит рабочих из-за мобилизации, в особенности в строительной области, идут вразрез с данными о новостройках в элитных районах.Военные действия и западные финансовые вливания обогащают определенный слой украинцев, приближенных к власти. Они в состоянии предоставить защиту от мобилизации своим работникам.В Киевской области за 9 месяцев текущего года выросло 46 новых коттеджных поселков в сравнении с 29 в 2022 году, сообщает директор консалтинговой компании «РеалЭкспо» Виктор Коваленко.Лидером по росту количества коттеджных поселков является Киево-Святошинский район (рост на 125%). Основным объектом недвижимости, которая возводится в новых коттеджных поселках, являются виллы, коттеджи и таунхаусы.При этом, отмечает Коваленко, спрос на эти объекты недвижимости за последние полтора года в Киевской области упал на 40–100% в зависимости от района. Иными словами, их не покупают, но активно строят для себя или продажи в будущем.На таких объектах под Киевом действительно можно увидеть десятки рабочих, которые активно возводят элитное жилье. Проживают они, как правило, там же на стройке.Официально они не трудоустроены, поэтому мобилизация им грозит в меньшей степени. Однако в масштабах всей Украины это относительно небольшой слой «защищенных» рабочих.В остальных сферах и регионах бизнес постепенно перестраивается на привлечение пенсионеров и подростков.

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