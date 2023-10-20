Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ - 20.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ
Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ - 20.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ
В современной войне все есть массы пехоты и техники, поэтому важно применять как точечное уничтожение складов, так и массовое поражение скоплений противника. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
2023-10-20T04:10
2023-10-20T04:10
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Российские системы РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" - это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняют свои задачи. "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, мобильности и по эффективности нанесения удара, рассказал эксперт.В современной войне все равно присутствуют массы пехоты и техники, поэтому огонь по площадным целям противника не нужно исключать из повестки дня, добавил он.Если в ходе боя нет возможности точно определить координаты и точечно ударить по противнику, ВС РФ должны быть готовы к массовым ударам по площадям противника. То есть все должно работать в комплексе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, торнадо-с, торнадо-г, рсзо, войска, всу, смерч, артиллерия, склады, сво, вс рф
Новости, Торнадо-С, Торнадо-Г, РСЗО, войска, ВСУ, смерч, артиллерия, склады, СВО, ВС РФ

Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ

04:10 20.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
Боевая стрельба РСЗО Торнадо-Г и пушек Гиацинт в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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В современной войне все есть массы пехоты и техники, поэтому важно применять как точечное уничтожение складов, так и массовое поражение скоплений противника. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
Российские системы РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" - это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняют свои задачи. "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, мобильности и по эффективности нанесения удара, рассказал эксперт.
В современной войне все равно присутствуют массы пехоты и техники, поэтому огонь по площадным целям противника не нужно исключать из повестки дня, добавил он.

"Поэтому я бы сказал, что мы должны точечно поражать противника на определенных площадях, которые запланированы к уничтожению. Например, если мы точно знаем, что именно там находятся склады и скопления техники", - подчеркнул Матвийчук.

Если в ходе боя нет возможности точно определить координаты и точечно ударить по противнику, ВС РФ должны быть готовы к массовым ударам по площадям противника. То есть все должно работать в комплексе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиТорнадо-СТорнадо-ГРСЗОвойскаВСУсмерчартиллерияскладыСВОВС РФ
 
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