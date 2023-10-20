https://ukraina.ru/20231020/1050321067.html

Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ

Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ - 20.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как огневая мощь "Торнадо-С" бьет по складам и выжигает скопления ВСУ

В современной войне все есть массы пехоты и техники, поэтому важно применять как точечное уничтожение складов, так и массовое поражение скоплений противника. Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру

2023-10-20T04:10

2023-10-20T04:10

2023-10-20T04:10

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Российские системы РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" - это модернизированные варианты "Смерча" и "Града", которые великолепно выполняют свои задачи. "Торнадо-С" превосходит "Хаймарс" по огневой мощи, мобильности и по эффективности нанесения удара, рассказал эксперт.В современной войне все равно присутствуют массы пехоты и техники, поэтому огонь по площадным целям противника не нужно исключать из повестки дня, добавил он.Если в ходе боя нет возможности точно определить координаты и точечно ударить по противнику, ВС РФ должны быть готовы к массовым ударам по площадям противника. То есть все должно работать в комплексе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

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новости, торнадо-с, торнадо-г, рсзо, войска, всу, смерч, артиллерия, склады, сво, вс рф