Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Германия не будет отправлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий посол Мартин Егер в интервью "Европейской правде"
"По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии Олаф Шольц очень чётко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причём подробно", – сказал он.
Ранее это решение прокомментировал и член комитета по обороне бундестага Ян Нольте.
"Это маловероятно. Дальность полета ATACMS примерно 160 км, а Taurus – более 500 км. Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок", – заявил Нольте в интервью "Известиям".
В начале октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Издание The Wall Street Journal отмечало, что передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus, однако этого не произошло.
Сегодня Германия готовит новый пакет помощи Киеву на миллиард евро, отмечает немецкий посол Мартин Егер. В него войдут "действительно важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону".