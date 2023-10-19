https://ukraina.ru/20231019/1050340319.html

Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus

Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus - 19.10.2023 Украина.ру

Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus

Германия не будет отправлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий посол Мартин Егер в интервью "Европейской правде"

2023-10-19T19:56

2023-10-19T19:56

2023-10-19T19:56

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Ранее это решение прокомментировал и член комитета по обороне бундестага Ян Нольте.В начале октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Издание The Wall Street Journal отмечало, что передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus, однако этого не произошло. Сегодня Германия готовит новый пакет помощи Киеву на миллиард евро, отмечает немецкий посол Мартин Егер. В него войдут "действительно важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону".

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новости, германия, украина, военная помощь, всу, сво