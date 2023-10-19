Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus - 19.10.2023 Украина.ру
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Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus
Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus - 19.10.2023 Украина.ру
Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus
Германия не будет отправлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий посол Мартин Егер в интервью "Европейской правде"
2023-10-19T19:56
2023-10-19T19:56
новости
германия
украина
военная помощь
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Ранее это решение прокомментировал и член комитета по обороне бундестага Ян Нольте.В начале октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Издание The Wall Street Journal отмечало, что передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus, однако этого не произошло. Сегодня Германия готовит новый пакет помощи Киеву на миллиард евро, отмечает немецкий посол Мартин Егер. В него войдут "действительно важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону".
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новости, германия, украина, военная помощь, всу, сво
Новости, Германия, Украина, военная помощь, ВСУ, СВО

Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus

19:56 19.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа минометных расчетов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Германия не будет отправлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий посол Мартин Егер в интервью "Европейской правде"

"По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии Олаф Шольц очень чётко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причём подробно", – сказал он.

Ранее это решение прокомментировал и член комитета по обороне бундестага Ян Нольте.
"Это маловероятно. Дальность полета ATACMS примерно 160 км, а Taurus – более 500 км. Никто не хочет, чтобы Украина использовала Taurus против целей, попадание по которым способствовало бы эскалации конфликта. Кроме того, большинство населения Германии против поставок", – заявил Нольте в интервью "Известиям".
В начале октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Издание The Wall Street Journal отмечало, что передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus, однако этого не произошло.
Сегодня Германия готовит новый пакет помощи Киеву на миллиард евро, отмечает немецкий посол Мартин Егер. В него войдут "действительно важные составляющие, которые помогут укрепить противовоздушную оборону".
 
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