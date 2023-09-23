https://ukraina.ru/20230923/1049647211.html
Передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus - WSJ
Передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus - WSJ - 23.09.2023 Украина.ру
Передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus - WSJ
Если США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, это может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, написали 22 сентября журналисты The Wall Street Journal
2023-09-23T15:57
2023-09-23T15:57
2023-09-23T15:57
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Берлин, по словам авторов, „следует за Вашингтоном“ в вопросах поставок нового вооружения Украине.Издание ссылается на неназванных американских чиновников. По их информации, США могут отправить небольшое число ракет ATACMS Украине в ближайшие недели, а позднее страна сможет предоставить больше ракет.21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
https://ukraina.ru/20230922/1049594919.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, германия, сша, зарубежье, "taurus", atacms, украина, анналена бербок, берлин
Новости, Германия, США, Зарубежье, "Taurus", ATACMS, Украина, Анналена Бербок, Берлин
Передача Украине американских ракет ATACMS может побудить Германию передать Taurus - WSJ
Если США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS, это может побудить Германию предоставить ракеты Taurus, написали 22 сентября журналисты The Wall Street Journal
"Передача Соединенными Штатами ATACMS может... побудить Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus", - отмечает газета.
Берлин, по словам авторов, „следует за Вашингтоном“ в вопросах поставок нового вооружения Украине.
Издание ссылается на неназванных американских чиновников. По их информации, США могут отправить небольшое число ракет ATACMS Украине в ближайшие недели, а позднее страна сможет предоставить больше ракет.
21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.
По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.
Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.