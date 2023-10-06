https://ukraina.ru/20231006/1049962035.html
Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus - 06.10.2023 Украина.ру
Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, написал 5 октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в соцсети X (бывший Twitter)
2023-10-06T12:58
2023-10-06T12:58
2023-10-06T12:58
новости
великобритания
франция
германия
зарубежье
украина
"taurus"
storm shadow
бен уоллес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048027956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28df690fb9085e8cd3716df76b69f8ae.jpg
Уоллес написал, что у Украины "должен быть ответ" на удары, которые наносит Россия. Экс-министр напомнил, что Великобритания передала Украине ракеты Starstreak и Storm Shadow.21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
https://ukraina.ru/20230928/1049737985.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048027956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_294a46cd90ce79d971801f100bf696e9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, франция, германия, зарубежье, украина, "taurus", storm shadow , бен уоллес
Новости, Великобритания, Франция, Германия, Зарубежье, Украина, "Taurus", Storm Shadow , Бен Уоллес
Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, написал 5 октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в соцсети X (бывший Twitter)
Уоллес написал, что у Украины "должен быть ответ" на удары, которые наносит Россия. Экс-министр напомнил, что Великобритания передала Украине ракеты Starstreak и Storm Shadow.
"Германия должна прислать свои ракетные системы Taurus Украине и присоединиться к Британии и Франции", - написал Уоллес.
21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.
По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.
Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.