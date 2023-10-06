https://ukraina.ru/20231006/1049962035.html

Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus - 06.10.2023 Украина.ру

Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, написал 5 октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в соцсети X (бывший Twitter)

2023-10-06T12:58

2023-10-06T12:58

2023-10-06T12:58

новости

великобритания

франция

германия

зарубежье

украина

"taurus"

storm shadow

бен уоллес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048027956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28df690fb9085e8cd3716df76b69f8ae.jpg

Уоллес написал, что у Украины "должен быть ответ" на удары, которые наносит Россия. Экс-министр напомнил, что Великобритания передала Украине ракеты Starstreak и Storm Shadow.21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.

https://ukraina.ru/20230928/1049737985.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, франция, германия, зарубежье, украина, "taurus", storm shadow , бен уоллес