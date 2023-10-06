Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus - 06.10.2023 Украина.ру
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Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus - 06.10.2023 Украина.ру
Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, написал 5 октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в соцсети X (бывший Twitter)
2023-10-06T12:58
2023-10-06T12:58
новости
великобритания
франция
германия
зарубежье
украина
"taurus"
storm shadow
бен уоллес
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Уоллес написал, что у Украины "должен быть ответ" на удары, которые наносит Россия. Экс-министр напомнил, что Великобритания передала Украине ракеты Starstreak и Storm Shadow.21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
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новости, великобритания, франция, германия, зарубежье, украина, "taurus", storm shadow , бен уоллес
Новости, Великобритания, Франция, Германия, Зарубежье, Украина, "Taurus", Storm Shadow , Бен Уоллес

Уоллес призвал Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

12:58 06.10.2023
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / Peter Dejong
Читать в
Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, написал 5 октября экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес в соцсети X (бывший Twitter)
Уоллес написал, что у Украины "должен быть ответ" на удары, которые наносит Россия. Экс-министр напомнил, что Великобритания передала Украине ракеты Starstreak и Storm Shadow.

"Германия должна прислать свои ракетные системы Taurus Украине и присоединиться к Британии и Франции", - написал Уоллес.

21 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ARD отказалась уточнить сроки, в которые правительство ее страны примет решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине.
По ее словам, решение о поставках будет принято после прояснения всех технических аспектов. На вопрос ведущей может ли это произойти, например, зимой, Бербок ответила, что немецкое правительство не знает, насколько велики давление и необходимость этих поставок.
Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus с Анналеной Бербок обсудил 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии тогда заявил, что Германии не следует оттягивать с принятием решения по данному виду ракет, так как в итоге Берлин все-равно передаст их Украине.
Taurus - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 05:30
Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать УкраинаTaurus — это высокоточная крылатая ракета, которая обладает радиусом применения в 500 километров. Она является аналогом SCALP и Storm Shadow, уже переданных Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиВеликобританияФранцияГерманияЗарубежьеУкраина"Taurus"Storm ShadowБен Уоллес
 
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