https://ukraina.ru/20231019/1050331806.html

ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа

ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа - 19.10.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа

ВСУ выпустили по Донецку за два часа 24 натовских снаряда, сообщили 19 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-19T16:30

2023-10-19T16:30

2023-10-19T16:30

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Украинская артиллерия ведёт обстрелы Донецка и близлежащих городов по большей части из Авдеевки, где окопалась крупная группировка ВСУ. В настоящее время за освобождение Авдеевки идут ожесточённые бои.Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк 155-мм снарядами:

https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, донецк, обстрелы, всу, сцкк