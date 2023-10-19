ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа - 19.10.2023 Украина.ру
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ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа
ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа - 19.10.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа
ВСУ выпустили по Донецку за два часа 24 натовских снаряда, сообщили 19 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-19T16:30
2023-10-19T16:30
новости
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донецк
обстрелы
всу
сцкк
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Украинская артиллерия ведёт обстрелы Донецка и близлежащих городов по большей части из Авдеевки, где окопалась крупная группировка ВСУ. В настоящее время за освобождение Авдеевки идут ожесточённые бои.Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк 155-мм снарядами:
https://ukraina.ru/20231017/1050242765.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, новые регионы, донецк, обстрелы, всу, сцкк
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, Донецк, обстрелы, ВСУ, СЦКК

ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа

16:30 19.10.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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ВСУ выпустили по Донецку за два часа 24 натовских снаряда, сообщили 19 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Украинская артиллерия ведёт обстрелы Донецка и близлежащих городов по большей части из Авдеевки, где окопалась крупная группировка ВСУ. В настоящее время за освобождение Авдеевки идут ожесточённые бои.
Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк 155-мм снарядами:
  • В 13:50 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
  • В 14:00 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм
  • В 14:10 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
  • В 13:25 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм
  • В 14:40 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
  • В 15:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
  • В 15:20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм.
Боевая работа расчетов БПЛА Суперкам и артиллеристов ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 08:29
Под Авдеевкой: битва дронов, новая тактика, 50 уничтоженных украинских танков и 100 БМПХотя в понедельник из-за дождей и облаков российское наступление в этом месте несколько замедлилось, но окружение российскими подразделениями этого северного пригорода Донецка продолжается
 
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