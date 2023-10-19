ВСУ выпустили 24 снаряда натовского калибра по Донецку за два часа
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
ВСУ выпустили по Донецку за два часа 24 натовских снаряда, сообщили 19 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Украинская артиллерия ведёт обстрелы Донецка и близлежащих городов по большей части из Авдеевки, где окопалась крупная группировка ВСУ. В настоящее время за освобождение Авдеевки идут ожесточённые бои.
Артиллерия такого калибра применяется странами НАТО. Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, именно их украинские войска активно используют против мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
Вооруженные силы Украины обстреливают Донецк 155-мм снарядами:
- —В 13:50 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
- —В 14:00 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм
- —В 14:10 - н.п. Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
- —В 13:25 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм
- —В 14:40 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
- —В 15:00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм
- —В 15:20 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм.