https://ukraina.ru/20231019/1050331641.html
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации - 19.10.2023 Украина.ру
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации
После своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский
2023-10-19T16:43
2023-10-19T16:43
2023-10-19T17:48
эксклюзив
джо байден
сша
эксперты
малек дудаков
татьяна монтян
обращение
визит
ближний восток
сергей марков
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/03/1046865294_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4a33c45f69ff1d97cb9bcfc667bc9998.jpg
О чем будет говорить Байден и поддержит ли его американский избиратель, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в социальных сетях.Политик Сергей Марков:Байден себе буквально купит Нобелевскую премию мира. Он выделит 100 миллионов долларов Палестине сначала и еще какое-то число миллиардов туда добавят арабские страны. Байден выделит 60 миллиардов долларов Израилю. И за эти деньги он купит у них прекращение огня. Далее они подпишут в его присутствии мирное соглашение — и всё, Нобелевская премия мира у Байдена в кармане! Сейчас говорят, штаб Байдена понял это и реализует этот сценарий. Нобелевская премия это хороший подарок к победе на второй президентский срок.Политический аналитик Дмитрий Корнейчук:Байден обратится в четверг к нации по поводу помощи Украине и Израилю. Напомню, что Байден собирался обратиться к американцам сразу после провала помощи Украине во временном бюджете. Но тянул время, пока не произошло 7 октября в Израиле. Нет, это, конечно, случайность. И никто ни о чем заранее не знал…Политик Илья Кива:Байден запросит у конгресса 100 млрд долларов для Украины, Израиля и других кризисов, — The New York Times. Финансирование войны и смерти — это вложения в механизм, позволяющий Вашингтону влиять на мировую геополитику и зарабатывать деньги. Это бизнес, в котором подобные инвестиции всегда хорошо окупаются и приносят прибыль. Главная задача американских спецслужб — спровоцировать военный конфликт, а потом уже деньгами поддерживать его, не давая противоборствующим сторонам остановиться. Режим Зеленского и Нетаньяху — идеально сыгравшая ставка в англосаксонском пасьянсе. Мой всем совет: не ждите мира — война только начинается!!!P. S. США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и сектором Газа. Резолюция осуждала любое насилие против мирного населения, включая атаки ХАМАСа против Израиля.Вы когда-нибудь слышали, чтоб 100 млрд выделили на борьбу с раком, который ежегодно забирает десять миллионов жизней во всем мире ?!! Вакцины против Covid не в счет — это вложение не в жизнь, а в вашу смерть!!! Все, что лишает жизни (убивает), всегда щедро оплачивается!!! Еще в мирной Украине помню, как выпрашивали чуть ли не на коленях, а потом все радовались кредиту в 800 млн долларов от МВФ на развитие экономики. На войну с Россией даже просить не приходилось — сами привозили суммы в десятки раз больше, лишь бы втянуть, лишь бы славяне начали друг друга убивать и ненавидеть.Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:Пендостан от нас так просто не отстанет. Уже на следующей неделе Дед Бидон планирует поставить на голосование в конгрессе долгосрочный пакет помощи для Украины размером $ 60 млрд. Еще 40 ярдов планируется потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики. Пропорции распределения как бы говорят сами за себя. Это ответ на вопрос, может ли война в Израиле или даже Тайвань настолько отвлечь неоконов и соросят от нас, чтобы мы могли чуть перевести дух. Ну и, конечно же, это ответ на вопрос, насколько США устали от войны с Россией, чтобы сесть за стол переговоров и реально начать искать компромисс. Просто так Россию никто не отпустит. Тем более что на этой войне не гибнет ни одного солдата США и даже НАТО. Ну а фантиков они напечатают столько, сколько будет нужно. Конечно, «планирует поставить» и «конгресс таки одобрит» — это две большие разницы, но тем не менее…Политолог Малек Дудаков:Конгресс завис в состоянии паралича. Байден пообещал 100 миллионов долларов палестинцам — больше из бюджета Госдепа выделить не получится. Белый дом же продолжает отчаянно запрашивать 100 миллиардов у конгресса. В дело включился и Пентагон — уже сообщая об угрозе силам США в Ираке. Мол, без новых траншей ситуация быстро станет плачевной. Байден в Израиле хоть и признал атаку ХАМАСа своим 9/11 для страны, но призвал израильтян не повторять ошибок США и не впадать в состояние посттравматической «ярости». Пока американцы оказывают давление на Израиль к переговорам с арабским мирам подключаются британцы. А первый министр Шотландии Хумза Юсаф — сам по происхождению пакистанец — уже готов расселить у себя палестинских беженцев. До США они вряд ли доберутся, а вот в Европе вполне могут оказаться. Но по Америке война в Израиле тоже бьёт, усиливая раскол и дисфункцию в Вашингтоне, где нет ни спикера, ни нового бюджета. А до шатдауна осталось меньше месяца, что на фоне двух войн может иметь катастрофические последствия для Байдена.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Виктория Титова
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эксклюзив, джо байден, сша, эксперты, малек дудаков, татьяна монтян, обращение, визит, ближний восток, сергей марков, дмитрий корнейчук, илья кива, финансирование, украина
Эксклюзив, Джо Байден, США, эксперты, Малек Дудаков, Татьяна Монтян, обращение, визит, Ближний Восток, Сергей Марков, Дмитрий Корнейчук, Илья Кива, финансирование, Украина
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации
16:43 19.10.2023 (обновлено: 17:48 19.10.2023)
После своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский
О чем будет говорить Байден и поддержит ли его американский избиратель, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в социальных сетях.
Байден себе буквально купит Нобелевскую премию мира. Он выделит 100 миллионов долларов Палестине сначала и еще какое-то число миллиардов туда добавят арабские страны.
Байден выделит 60 миллиардов долларов Израилю. И за эти деньги он купит у них прекращение огня. Далее они подпишут в его присутствии мирное соглашение — и всё, Нобелевская премия мира у Байдена в кармане!
Сейчас говорят, штаб Байдена понял это и реализует этот сценарий. Нобелевская премия это хороший подарок к победе на второй президентский срок.
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук:
Байден обратится в четверг к нации по поводу помощи Украине и Израилю. Напомню, что Байден собирался обратиться к американцам сразу после провала помощи Украине во временном бюджете. Но тянул время, пока не произошло 7 октября в Израиле. Нет, это, конечно, случайность. И никто ни о чем заранее не знал…
Байден запросит у конгресса 100 млрд долларов для Украины, Израиля и других кризисов, — The New York Times.
Финансирование войны и смерти — это вложения в механизм, позволяющий Вашингтону влиять на мировую геополитику и зарабатывать деньги. Это бизнес, в котором подобные инвестиции всегда хорошо окупаются и приносят прибыль.
Главная задача американских спецслужб — спровоцировать военный конфликт, а потом уже деньгами поддерживать его, не давая противоборствующим сторонам остановиться. Режим Зеленского и Нетаньяху — идеально сыгравшая ставка в англосаксонском пасьянсе. Мой всем совет: не ждите мира — война только начинается!!!
P. S. США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и сектором Газа. Резолюция осуждала любое насилие против мирного населения, включая атаки ХАМАСа против Израиля.
Вы когда-нибудь слышали, чтоб 100 млрд выделили на борьбу с раком, который ежегодно забирает десять миллионов жизней во всем мире ?!! Вакцины против Covid не в счет — это вложение не в жизнь, а в вашу смерть!!! Все, что лишает жизни (убивает), всегда щедро оплачивается!!!
Еще в мирной Украине помню, как выпрашивали чуть ли не на коленях, а потом все радовались кредиту в 800 млн долларов от МВФ на развитие экономики. На войну с Россией даже просить не приходилось — сами привозили суммы в десятки раз больше, лишь бы втянуть, лишь бы славяне начали друг друга убивать и ненавидеть.
Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:
Пендостан от нас так просто не отстанет.
Уже на следующей неделе Дед Бидон планирует поставить на голосование в конгрессе долгосрочный пакет помощи для Украины размером $ 60 млрд. Еще 40 ярдов планируется потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики.
Пропорции распределения как бы говорят сами за себя. Это ответ на вопрос, может ли война в Израиле или даже Тайвань настолько отвлечь неоконов и соросят от нас, чтобы мы могли чуть перевести дух. Ну и, конечно же, это ответ на вопрос, насколько США устали от войны с Россией, чтобы сесть за стол переговоров и реально начать искать компромисс.
Просто так Россию никто не отпустит. Тем более что на этой войне не гибнет ни одного солдата США и даже НАТО. Ну а фантиков они напечатают столько, сколько будет нужно. Конечно, «планирует поставить» и «конгресс таки одобрит» — это две большие разницы, но тем не менее…
Конгресс завис в состоянии паралича. Байден пообещал 100 миллионов долларов палестинцам — больше из бюджета Госдепа выделить не получится. Белый дом же продолжает отчаянно запрашивать 100 миллиардов у конгресса.
В дело включился и Пентагон — уже сообщая об угрозе силам США в Ираке. Мол, без новых траншей ситуация быстро станет плачевной.
Байден в Израиле хоть и признал атаку ХАМАСа своим 9/11 для страны, но призвал израильтян не повторять ошибок США и не впадать в состояние посттравматической «ярости».
Пока американцы оказывают давление на Израиль к переговорам с арабским мирам подключаются британцы. А первый министр Шотландии Хумза Юсаф — сам по происхождению пакистанец — уже готов расселить у себя палестинских беженцев. До США они вряд ли доберутся, а вот в Европе вполне могут оказаться.
Но по Америке война в Израиле тоже бьёт, усиливая раскол и дисфункцию в Вашингтоне, где нет ни спикера, ни нового бюджета. А до шатдауна осталось меньше месяца, что на фоне двух войн может иметь катастрофические последствия для Байдена.
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.