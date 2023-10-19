https://ukraina.ru/20231019/1050331641.html

Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации

Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации - 19.10.2023 Украина.ру

Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нации

После своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский

2023-10-19T16:43

2023-10-19T16:43

2023-10-19T17:48

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О чем будет говорить Байден и поддержит ли его американский избиратель, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в социальных сетях.Политик Сергей Марков:Байден себе буквально купит Нобелевскую премию мира. Он выделит 100 миллионов долларов Палестине сначала и еще какое-то число миллиардов туда добавят арабские страны. Байден выделит 60 миллиардов долларов Израилю. И за эти деньги он купит у них прекращение огня. Далее они подпишут в его присутствии мирное соглашение — и всё, Нобелевская премия мира у Байдена в кармане! Сейчас говорят, штаб Байдена понял это и реализует этот сценарий. Нобелевская премия это хороший подарок к победе на второй президентский срок.Политический аналитик Дмитрий Корнейчук:Байден обратится в четверг к нации по поводу помощи Украине и Израилю. Напомню, что Байден собирался обратиться к американцам сразу после провала помощи Украине во временном бюджете. Но тянул время, пока не произошло 7 октября в Израиле. Нет, это, конечно, случайность. И никто ни о чем заранее не знал…Политик Илья Кива:Байден запросит у конгресса 100 млрд долларов для Украины, Израиля и других кризисов, — The New York Times. Финансирование войны и смерти — это вложения в механизм, позволяющий Вашингтону влиять на мировую геополитику и зарабатывать деньги. Это бизнес, в котором подобные инвестиции всегда хорошо окупаются и приносят прибыль. Главная задача американских спецслужб — спровоцировать военный конфликт, а потом уже деньгами поддерживать его, не давая противоборствующим сторонам остановиться. Режим Зеленского и Нетаньяху — идеально сыгравшая ставка в англосаксонском пасьянсе. Мой всем совет: не ждите мира — война только начинается!!!P. S. США наложили вето на резолюцию ООН по прекращению огня между Израилем и сектором Газа. Резолюция осуждала любое насилие против мирного населения, включая атаки ХАМАСа против Израиля.Вы когда-нибудь слышали, чтоб 100 млрд выделили на борьбу с раком, который ежегодно забирает десять миллионов жизней во всем мире ?!! Вакцины против Covid не в счет — это вложение не в жизнь, а в вашу смерть!!! Все, что лишает жизни (убивает), всегда щедро оплачивается!!! Еще в мирной Украине помню, как выпрашивали чуть ли не на коленях, а потом все радовались кредиту в 800 млн долларов от МВФ на развитие экономики. На войну с Россией даже просить не приходилось — сами привозили суммы в десятки раз больше, лишь бы втянуть, лишь бы славяне начали друг друга убивать и ненавидеть.Юрист и общественный деятель Татьяна Монтян:Пендостан от нас так просто не отстанет. ­Уже на следующей неделе Дед Бидон планирует поставить на голосование в конгрессе долгосрочный пакет помощи для Украины размером $ 60 млрд. Еще 40 ярдов планируется потратить на помощь Израилю, Тайваню и на охрану границы США и Мексики. Пропорции распределения как бы говорят сами за себя. Это ответ на вопрос, может ли война в Израиле или даже Тайвань настолько отвлечь неоконов и соросят от нас, чтобы мы могли чуть перевести дух. Ну и, конечно же, это ответ на вопрос, насколько США устали от войны с Россией, чтобы сесть за стол переговоров и реально начать искать компромисс. Просто так Россию никто не отпустит. Тем более что на этой войне не гибнет ни одного солдата США и даже НАТО. Ну а фантиков они напечатают столько, сколько будет нужно. Конечно, «планирует поставить» и «конгресс таки одобрит» — это две большие разницы, но тем не менее…Политолог Малек Дудаков:Конгресс завис в состоянии паралича. Байден пообещал 100 миллионов долларов палестинцам — больше из бюджета Госдепа выделить не получится. Белый дом же продолжает отчаянно запрашивать 100 миллиардов у конгресса. В дело включился и Пентагон — уже сообщая об угрозе силам США в Ираке. Мол, без новых траншей ситуация быстро станет плачевной. Байден в Израиле хоть и признал атаку ХАМАСа своим 9/11 для страны, но призвал израильтян не повторять ошибок США и не впадать в состояние посттравматической «ярости». Пока американцы оказывают давление на Израиль к переговорам с арабским мирам подключаются британцы. А первый министр Шотландии Хумза Юсаф — сам по происхождению пакистанец — уже готов расселить у себя палестинских беженцев. До США они вряд ли доберутся, а вот в Европе вполне могут оказаться. Но по Америке война в Израиле тоже бьёт, усиливая раскол и дисфункцию в Вашингтоне, где нет ни спикера, ни нового бюджета. А до шатдауна осталось меньше месяца, что на фоне двух войн может иметь катастрофические последствия для Байдена.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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