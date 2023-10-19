https://ukraina.ru/20231019/1050329544.html

Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии

Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии - 19.10.2023 Украина.ру

Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии

Запад разделяет планы нынешнего руководства Украины развязать на Кавказе новую войну. Об этом 19 октября заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

2023-10-19T15:52

2023-10-19T15:52

2023-10-19T15:52

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"Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая или ее нет почти никакой. Потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии", – цитирует РИА Новости выступление Бжания на пресс-конференции в Сухуме.В начале октября президент Абхазии сообщил о подписании с Россией соглашения о базировании российского ВМФ в Очамчирской бухте. Аслан Бжания заявил также о возможности присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. При этом официальный Минск не признаёт Абхазию, хотя год назад Александр Лукашенко посетил её с однодневным визитом.В начале СВО официальный Тбилиси проявил сдержанность в реакции на призывы Запада присоединиться к новым антироссийским санкциям. Официальный Сухум выступил с однозначной поддержкой России. В 2023 году Грузия и Абхазия приняли большое количество российских туристов.

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новости, абхазия, бжания, владимир зеленский, кавказ, война, вмф, черноморский флот вмф россии, сво