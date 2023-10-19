Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии - 19.10.2023 Украина.ру
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Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии
Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии - 19.10.2023 Украина.ру
Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии
Запад разделяет планы нынешнего руководства Украины развязать на Кавказе новую войну. Об этом 19 октября заявил президент Абхазии Аслан Бжания.
2023-10-19T15:52
2023-10-19T15:52
новости
абхазия
бжания
владимир зеленский
кавказ
война
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сво
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"Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая или ее нет почти никакой. Потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии", – цитирует РИА Новости выступление Бжания на пресс-конференции в Сухуме.В начале октября президент Абхазии сообщил о подписании с Россией соглашения о базировании российского ВМФ в Очамчирской бухте. Аслан Бжания заявил также о возможности присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. При этом официальный Минск не признаёт Абхазию, хотя год назад Александр Лукашенко посетил её с однодневным визитом.В начале СВО официальный Тбилиси проявил сдержанность в реакции на призывы Запада присоединиться к новым антироссийским санкциям. Официальный Сухум выступил с однозначной поддержкой России. В 2023 году Грузия и Абхазия приняли большое количество российских туристов.
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новости, абхазия, бжания, владимир зеленский, кавказ, война, вмф, черноморский флот вмф россии, сво
Новости, Абхазия, Бжания, Владимир Зеленский, Кавказ, война, ВМФ, Черноморский флот ВМФ России, СВО

Зеленский пытается развязать новую кровопролитную войну на Кавказе - президент Абхазии

15:52 19.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Попов / Перейти в фотобанкАбхазия. Гальский район
Абхазия. Гальский район - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Владимир Попов
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Запад разделяет планы нынешнего руководства Украины развязать на Кавказе новую войну. Об этом 19 октября заявил президент Абхазии Аслан Бжания.
"Зеленский и стоящие за ним силы пытаются спровоцировать военную ситуацию в Закавказье и развязать новую кровопролитную войну в нашем регионе. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на реакцию Запада. Она очень вялая или ее нет почти никакой. Потому что они разделяют такого рода взгляды по отношению к Абхазии", – цитирует РИА Новости выступление Бжания на пресс-конференции в Сухуме.
В начале октября президент Абхазии сообщил о подписании с Россией соглашения о базировании российского ВМФ в Очамчирской бухте. Аслан Бжания заявил также о возможности присоединения Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии. При этом официальный Минск не признаёт Абхазию, хотя год назад Александр Лукашенко посетил её с однодневным визитом.
В начале СВО официальный Тбилиси проявил сдержанность в реакции на призывы Запада присоединиться к новым антироссийским санкциям. Официальный Сухум выступил с однозначной поддержкой России. В 2023 году Грузия и Абхазия приняли большое количество российских туристов.
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 17:29
В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ РоссииПункт базирования ВМФ России появится в Очамчирской бухте. Соответствующее соглашение подписано между Абхазией и Россией, 5 октября сообщает газета "Известия"
 
НовостиАбхазияБжанияВладимир ЗеленскийКавказвойнаВМФЧерноморский флот ВМФ РоссииСВО
 
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