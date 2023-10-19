Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области - 19.10.2023 Украина.ру
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Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области
Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области - 19.10.2023 Украина.ру
Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил 19 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев
2023-10-19T12:30
2023-10-19T12:30
пво
ростовская область
губернатор
новости
очевидцы
спецоперация
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Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, рассказал, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы. Взрыва слышно не было, но "был гул", отметил он.Разрушений и пострадавших на земле нет, уточнил он.
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пво, ростовская область, губернатор, новости, очевидцы, спецоперация
ПВО, Ростовская область, губернатор, Новости, очевидцы, Спецоперация

Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

12:30 19.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил 19 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев
Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, рассказал, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы.
Взрыва слышно не было, но "был гул", отметил он.
"Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона", - написал губернатор.
Разрушений и пострадавших на земле нет, уточнил он.
Выставка исторической и военной техники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 08:22
Российская ПВО нейтрализовала в Курской области 10 беспилотников ВСУ - СтаровойтСредства ПВО сбили в Курской области шесть украинских беспилотников (БПЛА) самолётного типа, ещё четыре подавлены средствами РЭБ. Об этом губернатор Роман Старовойт 18 октября сообщает в своём телеграм-канале
 
ПВОРостовская областьгубернаторНовостиочевидцыСпецоперация
 
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