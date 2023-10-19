Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил 19 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев
Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, рассказал, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы.
Взрыва слышно не было, но "был гул", отметил он.
"Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона", - написал губернатор.
Разрушений и пострадавших на земле нет, уточнил он.
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