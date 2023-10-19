https://ukraina.ru/20231019/1050321429.html

Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области - 19.10.2023 Украина.ру

Система ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области. Об этом сообщил 19 октября в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев

2023-10-19T12:30

2023-10-19T12:30

2023-10-19T12:30

пво

ростовская область

губернатор

новости

очевидцы

спецоперация

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Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, рассказал, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы. Взрыва слышно не было, но "был гул", отметил он.Разрушений и пострадавших на земле нет, уточнил он.

https://ukraina.ru/20231018/1050282375.html

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2023

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пво, ростовская область, губернатор, новости, очевидцы, спецоперация