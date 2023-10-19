https://ukraina.ru/20231019/1050318436.html

Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине - 19.10.2023 Украина.ру

Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине

Президент США Джо Байден сделает заявление по Украине и Израилю, а также обратится к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные средства для Украины. Об этом 18 октября сообщили журналисты CNN

2023-10-19T10:45

2023-10-19T10:45

2023-10-19T10:45

новости

джо байден

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израиль

украина

обращение

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Выступление должно состояться в четверг, 19 октября, в Овальном кабинете Белого дома в 20:00 по местному времени (3:00 мск 20 октября).В предстоящем выступлении Байден аргументирует необходимость продолжения финансирования войн на Украине и в Израиле, пишет CNN. Сообщается, что выступление состоится перед тем, как Белый дом запросит у Конгресса более 100 миллиардов долларов на доставку помощи и ресурсов Украине, Израилю, Тайваню и на границу США с Мексикой.Байден может выдвинуть аргумент о том, что поддержка Украины и Израиля является вопросом национальной безопасности США в то время, когда мир находится на переломном этапе, сообщает CNN.Общественное мнение по поводу этих конфликтов было неоднозначным. В недавнем опросе CNN почти все респонденты сочувствовали израильскому народу после неожиданных нападений ХАМАС, но не было чёткого консенсуса относительно правильного уровня участия США.Напротив, поддержка продолжения оказания помощи Украине значительно ослабла. Августовский опрос CNN показал, что 55% респондентов заявили, что Конгресс не должен выделять больше средств на помощь Украине.

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новости, джо байден, сша, конгресс сша, президент сша, зарубежье, белый дом, израиль, украина, обращение, помощь, cnn