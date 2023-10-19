Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев - 19.10.2023 Украина.ру
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Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев
Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев - 19.10.2023 Украина.ру
Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев
Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США обвиняют в поставках кого угодно, лишь бы не самих себя. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий"
2023-10-19T09:46
2023-10-19T10:09
израиль
оружие
дмитрий медведев
новости
зарубежье
сша
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"Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя", - написал Медведев.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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израиль, оружие, дмитрий медведев, новости, зарубежье, сша
Израиль, оружие, Дмитрий Медведев, Новости, Зарубежье, США

Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев

09:46 19.10.2023 (обновлено: 10:09 19.10.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США обвиняют в поставках кого угодно, лишь бы не самих себя. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий"
"Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя", - написал Медведев.
В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
08:09
Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист ХершИзраильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники
 
ИзраильоружиеДмитрий МедведевНовостиЗарубежьеСША
 
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