https://ukraina.ru/20231019/1050317898.html

Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев

Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев - 19.10.2023 Украина.ру

Киевское и афганское оружие убивает людей в Израиле - Медведев

Киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США обвиняют в поставках кого угодно, лишь бы не самих себя. На это обратил внимание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для "Известий"

2023-10-19T09:46

2023-10-19T09:46

2023-10-19T10:09

израиль

оружие

дмитрий медведев

новости

зарубежье

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_e7d1306b62bf6d8edffed3be57470430.jpg

"Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя", - написал Медведев.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило три тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ukraina.ru/20231019/1050315483.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

израиль, оружие, дмитрий медведев, новости, зарубежье, сша