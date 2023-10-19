Лавров рассказал о связанным с палестино-израильским конфликтом серьезном риске - 19.10.2023 Украина.ру
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Лавров рассказал о связанным с палестино-израильским конфликтом серьезном риске
Лавров рассказал о связанным с палестино-израильским конфликтом серьезном риске - 19.10.2023 Украина.ру
Лавров рассказал о связанным с палестино-израильским конфликтом серьезном риске
Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок. Об этом заявил журналистам 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров
2023-10-19T08:28
2023-10-19T08:28
израиль
сергей лавров
риски
зарубежье
новости
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"Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен", - сказал Лавров.Он отметил, что Россия наблюдает "попытки все свалить на Иран" и считает их достаточно провокационными.В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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израиль, сергей лавров, риски, зарубежье, новости
Израиль, Сергей Лавров, риски, Зарубежье, Новости

Лавров рассказал о связанным с палестино-израильским конфликтом серьезном риске

08:28 19.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок. Об этом заявил журналистам 19 октября глава МИД РФ Сергей Лавров
"Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен", - сказал Лавров.
Он отметил, что Россия наблюдает "попытки все свалить на Иран" и считает их достаточно провокационными.

"Иранское руководство, я считаю, занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны", - указал Лавров.

В начале октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
08:09
Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы - журналист ХершИзраильские войска намерены устроить в секторе Газа подобие разрушений США японского города Хиросима, только без ядерного оружия. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники
 
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