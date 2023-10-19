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Сийярто обвинил в лицемерии премьера Эстонии за критику Орбана, встретившегося с президентом РФ

Сийярто обвинил в лицемерии премьера Эстонии за критику Орбана, встретившегося с президентом РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Сийярто обвинил в лицемерии премьера Эстонии за критику Орбана, встретившегося с президентом РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях назвал "лицемерием в кубе" критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным со стороны главы эстонского кабмина Каи Каллас

2023-10-19T07:43

2023-10-19T07:43

2023-10-19T07:43

кая каллас

новости

владимир путин

зарубежье

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

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"Премьер-министра Эстонии Каю Каллас шокировала вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина. Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение. С большим уважением замечу, что это та самая Кая Каллас, чей муж, как недавно выяснилось, даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на 30 миллионов евро на российский завод, несмотря на бои. Лицемерие в кубе", - написал Сийярто.Ранее Путин и Орбан провели встречу на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Каллас заявила западным СМИ, что ей было "очень-очень неприятно" видеть фотографии, где российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки.Портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в РФ. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку, подчеркнув, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент.

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кая каллас, новости, владимир путин, зарубежье, венгрия, виктор орбан, петер сийярто