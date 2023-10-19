https://ukraina.ru/20231019/1050313533.html
"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft
"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft - 19.10.2023 Украина.ру
"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft
Продолжение политики США по поддержке Украины может не только разрушить Западную Европу, но и угрожает интересам самих Соединённых Штатов. Об этом говорится в статье политолога и профессора Кембриджского университета Анатоля Ливена для Responsible Statecraft
2023-10-19T05:04
2023-10-19T05:04
2023-10-19T05:04
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"Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю стратегии США. Западная и Центральная Европа, а не Украина, на протяжении более столетия остаются зоной действительно жизненно важных интересов США на европейском континенте", - говорится в публикации."Более того, - подчёркивает Ливен, - разрушение Западной Европы и ЕС уничтожит реальные шансы Украины на будущее демократическое процветание и стабильность, поскольку они зависят главным образом от связей с Евросоюзом, а не с Соединёнными Штатами".По словам аналитика, бесконечная полузамороженная война на Украине "резко усугубит экономический спад в Германии и Европе" и, как следствие, вызовет "политический беспорядок". А сочетание этого с повторяющимися кризисами на Ближнем Востоке "сделает восстановление стабильности цен на энергоносители невозможным"."Такой конфликт неизбежно будет периодически перерастать в крупные сражения, которые, возможно, приведут к новым победам России. Будет существовать постоянный риск того, что непреднамеренное столкновение между Россией и НАТО может перерасти в ядерную войну. Нетрудно представить, как это повлияет на деловое доверие в Европе", - отмечает Ливен.Он считает, что американцы "поздравляют себя" с окончательным "подчинением" Европы своей стратегии благодаря войне на Украине. Но это приводит к "недооценке угрозы Европе и интересам США в ней".Такая эйфория, подчёркивает Ливен, не позволяет замечать угрозы, возникающей "в результате смертельного коктейля из экономической стагнации, неконтролируемой миграции и политического экстремизма, усугубленного войной на Украине"."Экономическое процветание и либеральная демократия в Европе составляют основу мощи Америки в мире и, следовательно, жизненно важный национальный интерес США", - уверен аналитик.По его мнению, без сохранения экономического и политического благополучия Европы "мощь Америки" будет серьёзно подорвана."Поэтому, если США осознают, что Украина не может победить, то ради жизненно важных интересов Европы и США, Вашингтон должен приложить все силы для достижения скорейшего мира", - резюмирует Ливен.
https://ukraina.ru/20231018/1050250867.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, украина, сво
"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft
Продолжение политики США по поддержке Украины может не только разрушить Западную Европу, но и угрожает интересам самих Соединённых Штатов. Об этом говорится в статье политолога и профессора Кембриджского университета Анатоля Ливена для Responsible Statecraft
"Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю стратегии США. Западная и Центральная Европа, а не Украина, на протяжении более столетия остаются зоной действительно жизненно важных интересов США на европейском континенте", - говорится в публикации.
"Более того, - подчёркивает Ливен, - разрушение Западной Европы и ЕС уничтожит реальные шансы Украины на будущее демократическое процветание и стабильность, поскольку они зависят главным образом от связей с Евросоюзом, а не с Соединёнными Штатами".
По словам аналитика, бесконечная полузамороженная война на Украине "резко усугубит экономический спад в Германии и Европе" и, как следствие, вызовет "политический беспорядок". А сочетание этого с повторяющимися кризисами на Ближнем Востоке "сделает восстановление стабильности цен на энергоносители невозможным".
"Такой конфликт неизбежно будет периодически перерастать в крупные сражения, которые, возможно, приведут к новым победам России. Будет существовать постоянный риск того, что непреднамеренное столкновение между Россией и НАТО может перерасти в ядерную войну. Нетрудно представить, как это повлияет на деловое доверие в Европе", - отмечает Ливен.
Он считает, что американцы "поздравляют себя" с окончательным "подчинением" Европы своей стратегии благодаря войне на Украине. Но это приводит к "недооценке угрозы Европе и интересам США в ней".
Такая эйфория, подчёркивает Ливен, не позволяет замечать угрозы, возникающей "в результате смертельного коктейля из экономической стагнации, неконтролируемой миграции и политического экстремизма, усугубленного войной на Украине".
"Экономическое процветание и либеральная демократия в Европе составляют основу мощи Америки в мире и, следовательно, жизненно важный национальный интерес США", - уверен аналитик.
По его мнению, без сохранения экономического и политического благополучия Европы "мощь Америки" будет серьёзно подорвана.
"Поэтому, если США осознают, что Украина не может победить, то ради жизненно важных интересов Европы и США, Вашингтон должен приложить все силы для достижения скорейшего мира", - резюмирует Ливен.