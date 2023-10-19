https://ukraina.ru/20231019/1050313533.html

"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft

"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft - 19.10.2023 Украина.ру

"Худшая сделка". Принесение Европы в жертву ради Украины подрывает США - Responsible Statecraft

Продолжение политики США по поддержке Украины может не только разрушить Западную Европу, но и угрожает интересам самих Соединённых Штатов. Об этом говорится в статье политолога и профессора Кембриджского университета Анатоля Ливена для Responsible Statecraft

2023-10-19T05:04

2023-10-19T05:04

2023-10-19T05:04

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"Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю стратегии США. Западная и Центральная Европа, а не Украина, на протяжении более столетия остаются зоной действительно жизненно важных интересов США на европейском континенте", - говорится в публикации."Более того, - подчёркивает Ливен, - разрушение Западной Европы и ЕС уничтожит реальные шансы Украины на будущее демократическое процветание и стабильность, поскольку они зависят главным образом от связей с Евросоюзом, а не с Соединёнными Штатами".По словам аналитика, бесконечная полузамороженная война на Украине "резко усугубит экономический спад в Германии и Европе" и, как следствие, вызовет "политический беспорядок". А сочетание этого с повторяющимися кризисами на Ближнем Востоке "сделает восстановление стабильности цен на энергоносители невозможным"."Такой конфликт неизбежно будет периодически перерастать в крупные сражения, которые, возможно, приведут к новым победам России. Будет существовать постоянный риск того, что непреднамеренное столкновение между Россией и НАТО может перерасти в ядерную войну. Нетрудно представить, как это повлияет на деловое доверие в Европе", - отмечает Ливен.Он считает, что американцы "поздравляют себя" с окончательным "подчинением" Европы своей стратегии благодаря войне на Украине. Но это приводит к "недооценке угрозы Европе и интересам США в ней".Такая эйфория, подчёркивает Ливен, не позволяет замечать угрозы, возникающей "в результате смертельного коктейля из экономической стагнации, неконтролируемой миграции и политического экстремизма, усугубленного войной на Украине"."Экономическое процветание и либеральная демократия в Европе составляют основу мощи Америки в мире и, следовательно, жизненно важный национальный интерес США", - уверен аналитик.По его мнению, без сохранения экономического и политического благополучия Европы "мощь Америки" будет серьёзно подорвана."Поэтому, если США осознают, что Украина не может победить, то ради жизненно важных интересов Европы и США, Вашингтон должен приложить все силы для достижения скорейшего мира", - резюмирует Ливен.

https://ukraina.ru/20231018/1050250867.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, украина, сво