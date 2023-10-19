https://ukraina.ru/20231019/1050299239.html

Олег Царев о том, как США увязли на Украине, и о том, как помочь простым украинцам уезжать в РФ

Олег Царев о том, как США увязли на Украине, и о том, как помочь простым украинцам уезжать в РФ - 19.10.2023 Украина.ру

Олег Царев о том, как США увязли на Украине, и о том, как помочь простым украинцам уезжать в РФ

Китай перекрывает "краник" Западу. А вот когда российская атомная промышленность радостно рапортует, что поставили за прошлый год в два раза больше ядерного топлива на Запад, чем положено, это вызывает вопросы, считает депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев

2023-10-19T06:00

2023-10-19T06:00

2023-10-19T10:01

интервью

олег царев

украина

сша

россия

сво

ближний восток

палестино-израильский конфликт

нато

виктор янукович

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Олег Анатольевич, арабо-израильский и российско-украинский конфликты — есть ли что-то общее? И насколько конфликты отличаются? Мы не видим такой жестокости в российско-украинском конфликте, в СВО, как видим на Ближнем Востоке. Там очень долго идет это противостояние, и там мы наблюдаем, как один народ, во многом люди с одними корнями самозабвенно убивают друг друга. И здесь нечто подобное, не с таким воодушевлением, не с таким самозабвением, однако все может измениться.— Я возьму одно направление. Это позиция Соединенных Штатов. Начало конфликтов разное. В начале конфликта США считали, что Россия возьмет Киев, они вывели посольство, поставляли вооружение для партизанской войны: «Джавелины», средства для уничтожения нашей техники. Но это не мощное вооружение, которое нужно для армии, это для одиночных групп.Его поставлялось много, они считали, что Россия возьмет Украину, они введут санкции и получат то, что они получили, — рынок Европы, консолидацияю НАТО, военные заказы и т. д.Но Россия, в силу ряда причин, в том числе из-за того, что слишком маленький был контингент отправлен на Украину, не смогла выполнить поставленную задачу. И после этого США начали поставки вооружения, потому что была истерия.Соединенные Штаты в первое время конфликта делали много антироссийских заявлений, поставки оружия начались гораздо позже. Я анализирую поставки оружия — это совершенно не те цифры, которые называют американские политики.Я понимаю, почему наши политики и американские называют такие большие цифры... Реальные объемы в три-четыре раза меньше. Это и положило начало неуспеха украинского наступления.Сейчас, после того когда все цели, которые американцы перед собой ставили в этом конфликте, выполнены, дальше этот конфликт представляет для них угрозу. Во-первых, дальнейшая эскалация, на которую надо будет отвечать, а США не нужно отвечать. Во-вторых, многие в США считают, что они допустили большую ошибку, оттолкнув Россию накануне конфликта с Китаем.Они смеются, говорят о том, что Россия взяла Крым, оттолкнула от себя Украину. А США повторили эту ситуацию. Взяли Украину, оттолкнув от себя Россию, которая им была крайне нужна.И они будут пытаться как-то эту ситуацию решить. Ситуация состоит в том, что до тех пор, пока длится конфликт с Россией, с организационной точки зрения, с точки зрения поставок оружия — поймите, Блинкен не разорвется и все остальные чиновники не разорвутся. Один конфликт — можно его вести. Два конфликта — даже организационно, вопрос даже не в деньгах — это требует отвлечения, а если отвлекся, он может перерасти в нечто другое.— Вспыхнет еще что-нибудь.— Да. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, — это «закат солнца вручную», был такой термин начала перестройки. Они будут пытаться уровень эскалации в конфликте понизить. В идеале прекратить его полностью. Это первый вариант.Второй вариант — заморозить. И третий вариант, менее их устраивающий, — это снизить уровень эскалации.Англичане противодействуют, и эти все поставки морских дронов, дальнобойных ракет — это английская игра, которая идет вразрез с американской.Американцы наказывают англичан, за это сняли премьера и министра обороны, но все равно англичане продолжают потихонечку гадить.В связи с этим у США политика какая? Они снижают рейтинг Зеленского. Когда взорвали Каховскую дамбу, они не обвинили Россию. Они всегда во всем, что ни происходит в мире, они во всем плохом раньше, когда им надо было, обвиняли Россию. А здесь промолчали.И дальше — упали ракеты С-300 на территорию Польши, они (американцы. — Ред.) сделали сразу же звонок полякам о том, что это украинские ракеты, у нас есть данные. Упали в Румынии беспилотники — сказали: «Да, мы понимаем, но это потому, что работала РЭБ, это не вина России».Они работают целенаправленно и четко на то, чтобы уровень эскалации не повышался. Точно такие же шаги мы сейчас наблюдаем по Ирану. Они только пытаются заморозить конфликт на Украине, а тут вспыхнул Ближний Восток.Смотрите, какую чудовищную деятельность развил Блинкен. Он реально с ног падает, он из самолета не выходит, он посетил сколько арабских стран в последнее время!Он со всеми переговорил, он всем обещает, что он будет давить на Израиль, ради того, чтобы Израиль снизил обстрелы сектора Газа, дал воду. Дали воду! Он пообещал — он сделал. С Эрдоганом. Воду дали. Сдерживает наступление, начнется, не начнется штурм Газы, он делает все для того, чтобы уровень конфликта понизился.Ведь самая большая интрига — по Ирану. Я уверен, что у иранских руководителей телефоны звонят, как в свое время у Януковича.Я помню эту ситуацию, когда лидеры стран — Нуланд, Байден — непрерывно звонили Януковичу, с ним разговаривали, сидели у него. Вот просто у него на это уходили часы времени, три-четыре часа в день разговоры с европейскими политиками, которые висели у него на руках и говорили: «Не разгоняй Майдан, все будет хорошо, мы тебе гарантируем, все будет отлично, ты у нас вообще самый замечательный, только не разгоняй Майдан». То же самое и сейчас происходит.Я читал характеристику, так уж получилось, опять-таки спецслужбы, которые составили на Януковича. Надо отдать должное советским службам, когда-то в советское время делали такое и у нас тоже по всем западным лидерам. И нашим лидерам перед встречами давали психологические портреты западных лидеров — знайте, как себя вести.Если почитать воспоминания российских разведчиков — они таким занимались, рекомендовали, и воспоминания западных политиков, характеристики на Горбачева — все это есть.Я читал на Януковича, там было: «Не загоняйте его в угол, он до последнего будет верить, что все будет хорошо, главное, обещайте и давайте какую-то надежду, что все кончится хорошо».То же самое сейчас происходит с Ираном. Смотрите, как меняются заявления Ирана. Уже смеются, что Иран стал как Китай в свои худшие годы — «последнее иранское предупреждение», как «последнее китайское».Иран говорил о том, что если начнется сухопутная операция в Газе, то он вступает в войну с Израилем. Это было его первое заявление, оно было точно везде, во всех новостях прозвучало. Новое заявление о том, что если Израиль нападет на Иран, тогда Иран нападет на Израиль. Это фактически дезавуировало первое заявление.Я понимаю, что проходит чудовищная работа. Я когда-то видел этот аппарат в работе по Украине — точно так же сейчас происходит по всем арабским странам для того, чтобы снизить эскалацию.США никак не могут добраться до Китая. Пока идет конфликт на Украине, пока сейчас ситуация с Израилем, Китай укрепляется. Он выпустил новый процессор, он поставил новую технологию, ограничил поставки редкоземельных металлов в западные страны, поставил их в очень неудобное положение всех, уже поставил!Кстати, очень правильная политика. Когда я читаю отчеты, что наша атомная промышленность радостно рапортует, что поставили за прошлый год в два раза больше ядерного топлива на Запад, чем положен, — я не радуюсь. Они не должны были работать, у них не должно было быть запасов, они должны были работать с колес и понимать, что чуть краник перекрыл — завтра нечем зарядить свои ядерные реакторы. Китайцы так сделали.Китайцы в ситуации гонки. В этой всей ситуации у нас сложности, у нас много всего, мы можем что-то сейчас терять, мы можем где-то принимать неправильные решения. Но стратегически (выигрываем. — Ред.) благодаря тому, что нас вытолкнули в лагерь Юга, где Китай, где арабские страны, где хорошие отношения с Индией, в этот лагерь…Россия — евразийская страна, конечно, это часть европейской культуры, мы ближе к европейцам, чем к китайцам, это бесспорно, но мы и азиаты тоже, мы все время были где-то посередине.В ситуации, когда стратегический Юг выиграет и с этим ничего нельзя будет сделать, мы оказались на стороне Юга. Как бы тяжело не было, какие бы ошибки мы сейчас ни делали тактические, стратегические, бог России помог и мы находимся на правильной стороне. И выиграем если не через год, то через два, если не через два, то через пять, это точно.— Поговорим о проблемах простых украинцев. Все еще много тех, кто хотел бы попасть в Россию. 29 сентября заработал указ, согласно которому можно въезжать из Украины в РФ по любым паспортам, включая просроченные. Меры безопасности были предприняты, с 16 октября — особый порядок въезда для граждан. Два КПП: это Лудонка Псковской области и воздушный — Шереметьево. Воздушным путем — по документам просроченным никак не попадешь. Остается один наземный, но он со стороны Латвии блокируется. Как сейчас простому украинцу, который хочет попасть в Россию без необходимости пересекать зону боевых действий, как ему попасть туда, куда бы он хотел попасть, туда, где бы он хотел жить?— Я понимаю, почему есть ограничение — потому что надо проводить контрдиверсионную деятельность, надо со всеми приехавшими из Украины проводить собеседования. Я не буду рассказывать, как проходит эта работа, для того, чтобы к ней не готовились.Хотя я больше чем уверен, что в департаменте контрразведки СБУ и в ГУР есть подробнейшие протоколы, и они понимают, как готовиться к этим всем процедурам. В отличие от простых людей.Сейчас эта работа проходила, ее наверняка захотели усилить. Желание правильное, потому что война идет, работу эту надо проводить. Но, с другой стороны, это решение ограничить количество пунктов досмотра привело сейчас к коллапсу.Латвия закрылась. У нас Владимир Владимирович (Путин. — Ред.) правильные вещи говорит и делает, но, к сожалению, зачастую, когда начинают исполнять, получается кто в лес, кто по дрова.Я думаю, все журналисты, политики, все, кто это отслеживает, должны сейчас включиться ради того, чтобы разблокировать эту ситуацию.Знаю, громадное количество людей хотят стариков привести с Украины, видят, что ситуация затягивается. Год назад мы думали, что приедем к ним, сейчас не получается.Вести через Шереметьево не всем по карману получится. Это дорого, это надо лететь. Многие своих родных отправляли маршрутками через Латвию, были целые рейсы. Знаете, вот этот малый и средний бизнес очень живой. Только коридорчик, окошечко открыли — сразу же организовались фирмы, которые везут, объявления дают, с таможней договариваются, ночевки устраивают. И люди ехали, просто пошел поток и все. А сейчас все остановилось.Опять-таки, подчеркну: Владимир Владимирович очень правильно говорит. Я смотрю некоторые федеральные шоу — там начинают по отношению к украинцам формировать такой общий образ, как будто это немцы во время войны. Путин в каждом своем выступлении говорит, что либо «мы братский народ», либо говорит, что «мы один народ», на этом акцентирует.Дорогие чиновники и журналисты! Слушайте нашего президента! Мы сейчас должны работать — все, кто имеет какое-то отношение к Украине. Там очень непростая ситуация. Если заморозят военные действия — там возвращаются солдаты с фронта, ведь они получали там достаточно высокие зарплаты, деньги перечислялись Украине в качестве помощи. И эти деньги шли на зарплаты солдатам. Предприятия сейчас стоят, работать негде.А они (солдаты. — Ред.) организованы, у них есть ветеранские организации — занимаются рейдерскими захватами, крышеванием нелегальных бизнесов. Они сплоченные. И, если война прекратится, они все вернутся — работать негде, они пойдут на Киев.И в этот момент времени у них может быть смена цели. Вспомните, как в Первую мировую братались на фронте. Русские воюют хорошо, но, что бы ни говорили, украинцы тоже воюют хорошо. Почему? Потому что это те же русские.На этом фоне уважения друг друга как воинов и солдат, а к тем, которые там сидят в Киеве, отношение — жирные коты, воруют, набивают карманы и их дети и родственники — никого нет на войне, они все покупают себе новые машины, иномарки, у них зарубежные паспорта… В тот момент времени может произойти смена врага и противника.И как раз эти люди — это в основном Юго-Восток, в основном русскоязычные. Им не нравится то, что сейчас происходит с русским языком и со всем остальным.Вместо того, чтобы отталкивать Украину и говорить, что «там все враги»… Если там все враги, зачем тогда СВО, мы кого там освобождать будем, врагов что ли? Надо работать на эту аудиторию и не отгораживаться.Сейчас получается, что украинцам фактически некуда бежать. Если человек заплатил 10 тысяч долларов, прикинулся больным, выехал в Польшу, но он не хочет в Польшу, потому что он считает себя русским, он симпатизирует России, дайте ему поехать в Россию, пускай пройдет строжайший контроль на границе, пускай приедет сюда, зарегистрируется и станет под дополнительный контроль.Но если это патриот, если это наш, хороший человек, если он вместо того, чтобы взять автомат в руки, приедет в Россию — мне кажется, это надо всячески приветствовать.Поэтому надо делать все для того, чтобы наши сторонники могли приехать. Для того, чтобы старые люди, родственники россиян, которые сейчас живут на Украине, могли бы приехать в Россию и не платить какие-то чудовищные деньги, летя через Эмираты, через Турцию, организовывать полеты через Европу.Надо сделать такой механизм, чтобы люди могли приехать. Владимир Владимирович про это думает. Надо подумать чиновникам, которые находятся на местах.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20231018/1050291643.html

https://ukraina.ru/20231013/1050160667.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, украина, сша, россия, сво, ближний восток, палестино-израильский конфликт, нато, виктор янукович, виктория нуланд, джо байден, украинцы