"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр - 18.10.2023 Украина.ру
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"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр - 18.10.2023 Украина.ру
"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
Зарубежная компания Wargaming, известная разработкой игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, предложила пользователям донатить "на подмогу Украине" не отрываясь от видеоигр. Об этом говорится на официальном сайте World of Tanks
2023-10-18T21:39
2023-10-18T22:47
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видеоигры
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Так, в магазине видеоигры запустили продажу специальных наборов, деньги с которых пойдут на помощь Украине. Стоимость таких наборов оценили в 27 и 4,5 евро. За эти деньги пользователи получают премиумный польский тяжёлый танк VIII уровня 50TP в уникальном стиле "Несокрушимый". Также в продаже имеется набор с 2D-стилем "Стойкий". Стиль объектов строго выдержан в цветах украинского флага. Отмечается, что все собранные средства от продаж пойдут якобы на "нужды мирных жителей страны". Однако реакция, которая последовала после заявления разработчиков популярных игр говорит об обратном. В частности, оправдаться в непричастности сборов в поддержку Украины уже успела компания Lesta Game, владеющая ММО "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". Как пишет "Коммерсант", там заявили, что не имеют отношения к World of Tanks. "Наши проекты вне политики и мы не имеем отношения к иным играм и проектам схожей тематики",— цитирует СМИ сообщение пресс-службы компании. Ранее две компании были связаны. В марте 2022 года Wargaming передала российский и белорусский бизнес компании Lesta Games. Российская компания переименовала игры в "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". В апреле 2022 года компания Wargaming заявила, что больше не связана с Lesta Game. В сети уже успели дать оценку действиям Wargaming – часть аудитории считает, что акция помощи Украине – это не более чем PR-ход, другие – требуют запретить деятельность Wargaming на территории России.
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новости, украина, всу, взносы, помощь, военная помощь, видеоигры
Новости, Украина, ВСУ, взносы, помощь, военная помощь, видеоигры

"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр

21:39 18.10.2023 (обновлено: 22:47 18.10.2023)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Зарубежная компания Wargaming, известная разработкой игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, предложила пользователям донатить "на подмогу Украине" не отрываясь от видеоигр. Об этом говорится на официальном сайте World of Tanks
Так, в магазине видеоигры запустили продажу специальных наборов, деньги с которых пойдут на помощь Украине.
"С сегодняшнего дня мы приглашаем игроков World of Tanks на ПК, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes объединиться в рамках этой глобальной инициативы. Наборы будут в продаже ограниченное время. Купив их, вы сможете не только выразить свою поддержку, но и получить ценное игровое имущество", – сказано в официальном сообщении.
Стоимость таких наборов оценили в 27 и 4,5 евро. За эти деньги пользователи получают премиумный польский тяжёлый танк VIII уровня 50TP в уникальном стиле "Несокрушимый". Также в продаже имеется набор с 2D-стилем "Стойкий". Стиль объектов строго выдержан в цветах украинского флага.
Отмечается, что все собранные средства от продаж пойдут якобы на "нужды мирных жителей страны". Однако реакция, которая последовала после заявления разработчиков популярных игр говорит об обратном.
В частности, оправдаться в непричастности сборов в поддержку Украины уже успела компания Lesta Game, владеющая ММО "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". Как пишет "Коммерсант", там заявили, что не имеют отношения к World of Tanks.
"Наши проекты вне политики и мы не имеем отношения к иным играм и проектам схожей тематики",— цитирует СМИ сообщение пресс-службы компании.
Ранее две компании были связаны. В марте 2022 года Wargaming передала российский и белорусский бизнес компании Lesta Games. Российская компания переименовала игры в "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". В апреле 2022 года компания Wargaming заявила, что больше не связана с Lesta Game.
В сети уже успели дать оценку действиям Wargaming – часть аудитории считает, что акция помощи Украине – это не более чем PR-ход, другие – требуют запретить деятельность Wargaming на территории России.
 
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