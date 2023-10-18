https://ukraina.ru/20231018/1050293682.html

Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины

Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины - 18.10.2023 Украина.ру

Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины

Заявления политиков США на тему СВО расходятся с делом. Если в Вашингтоне уверены, что "Россия проиграла", то поставки американских ракет выглядят как нонсенс. На это 18 октября в Пекине обратил внимание журналистов президент России Владимир Путин.

2023-10-18T13:46

2023-10-18T13:46

2023-10-18T13:47

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По мнению российского лидера, решение США поставить на Украину крылатые ракеты ATACMS было ошибочным, так как ни Вашингтон, ни Киев не добились этим оружием желаемых результатов.Более того: поставленные на Украину ATACMS не только свидетельствуют об участии США в российской СВО на украинской территории. Сам факт таких поставок создаёт "дополнительную угрозу", "продлевает агонию" Украины и способствует эскалации вооружённого конфликта."Если "война проиграна Россией", зачем тогда поставлять АТАCMS?", - задал Путин риторический вопрос."Пусть заберут назад АТАCMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, - добавил Путин. – Если "проиграна война", то о чём мы разговариваем? Зачем АТАCMS?".Накануне, 17 октября ВСУ применили американские крылатые ракеты ATACMS в зоне СВО. С весны крылатые ракеты для ВСУ поставляют Британия и Франция. Германия сопротивляется поставке своих крылатых ракет на Украину. Политики США заявляют о "проигрыше России" с 2014 года. С началом СВО западные политики постоянно говорят о "проигранной Россией войне", что стало поводом для сатиры.

https://ukraina.ru/20231018/1050292023.html

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новости, владимир путин, сша, atacms, украина, ракеты, военная помощь