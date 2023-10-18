Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины - 18.10.2023 Украина.ру
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Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины
Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины - 18.10.2023 Украина.ру
Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины
Заявления политиков США на тему СВО расходятся с делом. Если в Вашингтоне уверены, что "Россия проиграла", то поставки американских ракет выглядят как нонсенс. На это 18 октября в Пекине обратил внимание журналистов президент России Владимир Путин.
2023-10-18T13:46
2023-10-18T13:47
новости
владимир путин
сша
atacms
украина
ракеты
военная помощь
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По мнению российского лидера, решение США поставить на Украину крылатые ракеты ATACMS было ошибочным, так как ни Вашингтон, ни Киев не добились этим оружием желаемых результатов.Более того: поставленные на Украину ATACMS не только свидетельствуют об участии США в российской СВО на украинской территории. Сам факт таких поставок создаёт "дополнительную угрозу", "продлевает агонию" Украины и способствует эскалации вооружённого конфликта."Если "война проиграна Россией", зачем тогда поставлять АТАCMS?", - задал Путин риторический вопрос."Пусть заберут назад АТАCMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, - добавил Путин. – Если "проиграна война", то о чём мы разговариваем? Зачем АТАCMS?".Накануне, 17 октября ВСУ применили американские крылатые ракеты ATACMS в зоне СВО. С весны крылатые ракеты для ВСУ поставляют Британия и Франция. Германия сопротивляется поставке своих крылатых ракет на Украину. Политики США заявляют о "проигрыше России" с 2014 года. С началом СВО западные политики постоянно говорят о "проигранной Россией войне", что стало поводом для сатиры.
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новости, владимир путин, сша, atacms, украина, ракеты, военная помощь
Новости, Владимир Путин, США, ATACMS, Украина, ракеты, военная помощь

Путин: если в США уверены в "проигрыше России", то пусть заберут своё оружие с Украины

13:46 18.10.2023 (обновлено: 13:47 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Заявления политиков США на тему СВО расходятся с делом. Если в Вашингтоне уверены, что "Россия проиграла", то поставки американских ракет выглядят как нонсенс. На это 18 октября в Пекине обратил внимание журналистов президент России Владимир Путин.
По мнению российского лидера, решение США поставить на Украину крылатые ракеты ATACMS было ошибочным, так как ни Вашингтон, ни Киев не добились этим оружием желаемых результатов.
Более того: поставленные на Украину ATACMS не только свидетельствуют об участии США в российской СВО на украинской территории. Сам факт таких поставок создаёт "дополнительную угрозу", "продлевает агонию" Украины и способствует эскалации вооружённого конфликта.
"Если "война проиграна Россией", зачем тогда поставлять АТАCMS?", - задал Путин риторический вопрос.
"Пусть заберут назад АТАCMS, всё другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие, - добавил Путин. – Если "проиграна война", то о чём мы разговариваем? Зачем АТАCMS?".
Накануне, 17 октября ВСУ применили американские крылатые ракеты ATACMS в зоне СВО. С весны крылатые ракеты для ВСУ поставляют Британия и Франция. Германия сопротивляется поставке своих крылатых ракет на Украину.
Политики США заявляют о "проигрыше России" с 2014 года. С началом СВО западные политики постоянно говорят о "проигранной Россией войне", что стало поводом для сатиры.
Вчера, 13:11
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на УкраинуСША участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.
 
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