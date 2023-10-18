https://ukraina.ru/20231018/1050290519.html

Сергей Марков: Израиль не успокоится, пока не убьет множество палестинцев, а виновны в этом США

Сергей Марков: Израиль не успокоится, пока не убьет множество палестинцев, а виновны в этом США - 18.10.2023 Украина.ру

Сергей Марков: Израиль не успокоится, пока не убьет множество палестинцев, а виновны в этом США

На Ближнем Востоке американцы воспринимают себя в качестве надзирателя в сумасшедшем доме, где никогда не будет порядка. США сделают что-то, чтобы этот сумасшедший дом окончательно не взорвался, но они понимают, что этот конфликт на многие десятилетия

2023-10-18T12:53

2023-10-18T12:53

2023-10-18T17:48

интервью

россия

сша

палестина

израиль

газа

трагедия

военные преступления

захарова

хамас

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Поэтому Россия и говорит, что именно США виновны в том, что ближневосточные конфликты длятся уже десятилетиями. А разрешить этот конфликт, по мнению Москвы, возможно только одним способом — дать возможность палестинцам создать свое государство, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает удары, нанесенные по больнице в секторе Газа, как преступление и акт расчеловечивания. По ее словам, Израиль должен предоставить факты своей непричастности к этой атаке. В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил в этой трагедии США, которые цинично зарабатывают на войнах в разных регионах мира.— Сергей Александрович, почему Москва заняла именно такую позицию?— Это очень разумная позиция.Пока мы не знаем точных военно-технических характеристик этого взрыва, окончательный вывод делать рано. Но предварительный вывод сделать уже можно. Поэтому в отношении Израиля нет презумпции невиновности, а есть презумпция виновности, поскольку именно Израиль ведет тотальные обстрелы городской застройки Газы. И вероятность, что это Израиль нанес удар, — очень высока.Таким образом, Россия придерживается разумной позиции, которая ближе к позиции арабских стран.Арабские страны сразу сказали, что это вина Израиля. США и Евросоюз сказали, что не знают, кто это сделал. А мы сказали, что наиболее вероятно, что это Израиль.Повторюсь, это самая взвешенная позиция, которую выразили различные страны.Есть еще один аспект. Россия — единственная страна, которая подчёркивает ответственность США и Великобритании за эту трагедию, поскольку Вашингтон и Лондон разрушает международное право, поддерживая насилие и произвол в самых разных формах — как преступления украинского режима, так и варварские бомбардировки Израиля.Кстати, Израиль сам себя загнал в эту ловушку. В мире сначала была огромная поддержка Израиля после жесточайшего нападения ХАМАСа. Но вместо того чтобы провести ограниченную операцию против ХАМАСа, Израиль начал операцию против мирного населения, в результате мирных жителей Палестины погибло больше, чем израильтян.И теперь Израиль потерял большую часть сочувствия, которое ему выражал мир в первое время.— Почему Израиль этим занимается? Он не ведает, что творит? Или внутри страны есть силы, которые намеренно хотят втянуть его в войну со всем мусульманским миром?— Израиль и так находится в состоянии гибридной войны со всем мусульманским миром.Израиль действительно считает палестинцев полуживотными, которых надо бить палкой. Просто мы привыкли воспринимать израильтян как европейцев, но это не совсем так. Израиль разделен на «европейцев» и ближневосточников. А сейчас его правительство сформировано из ближневосточников.Именно с этим связана такая жестокость.— А США выгодна большая война на Ближнем Востоке?— Нет. Им совсем невыгодна эта война.Кстати, Израилю тоже невыгодна эта война. Израиль делал все, чтобы жить в мире с арабскими странами. Израиль еще недавно готовил договор с Саудовской Аравией, самым богатым и влиятельным арабским государством. А связка Саудовской Аравии и Египта является доминирующей в арабском мире. США хотели улучшения отношений между этой связкой и Израилем, то все это было сорвано этими боевыми действиями.Поэтому война на Ближнем Востоке очень сильно ударит по интересам США.— Пойдет ли Израиль на сухопутную операцию по зачистке Газы? Или эта ситуация затянется на неопределенный срок?— Одно не исключает другого.Израиль пойдет на сухопутную операцию, зайдет на территорию сектора Газа. Много чего порушит, убьет какое-то количество хамасовцев в северной части Газы, а потом уйдет. И все это закончится через два месяца. Но за это время будет убито в десять раз больше палестинцев, чем израильтян. Этим Израиль и удовлетворится.— Россия может воспользоваться этими двумя месяцами на Украине, пока внимание мира отвлечено на Ближний Восток?— Не может.Для американского населения приоритетнее ситуация в Израиле, но для американского правительства приоритетнее ситуация на Украине. Для США война против России на Украине — это важнейший фактор. А на Ближнем Востоке американцы воспринимают себя в качестве надзирателя в сумасшедшем доме, где никогда не будет порядка. США сделают что-то, чтобы этот сумасшедший дом окончательно не взорвался, но они понимают, что этот конфликт на многие десятилетия.Поэтому Россия и говорит, что именно США виновны в том, что ближневосточные конфликты длятся уже десятилетиями. А разрешить этот конфликт, по мнению Москвы, возможно только одним способом — дать возможность палестинцам создать свое государство.

https://ukraina.ru/20230221/1043779594.html

https://ukraina.ru/20231017/1050261860.html

газа

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, палестина, израиль, газа, трагедия, военные преступления, захарова, хамас, ближний восток