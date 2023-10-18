https://ukraina.ru/20231018/1050290239.html

СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским

СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским - 18.10.2023 Украина.ру

СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским

Обвинение в государственной измене с перспективой пожизненного заключения выдвинула СБУ в отношении гражданина, который общался с убитым в апреле Максимом Фоминым (Владлен Татарский). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СБУ.

2023-10-18T12:47

2023-10-18T12:47

2023-10-18T12:47

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В Днепропетровской области сотрудники контрразведки СБУ задержали местного жителя. Мужчину назвали "агентом ГРУ" и обвинили в сборе разведданных. "С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" – российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки России. После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия", - сказано в официальном сообщении.СБУ не привела никаких доказательств связи задержанного с ГРУ. "Владлен Татарский" - это псевдоним Максима Фомина, убитого в результате теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Связь Фомина (Татарского) с российской армейской разведкой очевидна только СБУ.По информации украинской спецслужбы, "Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество на пользу РФ. В поле зрения вражеского блогера изменник попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ".Задержанного мужчину, общавшегося с убитым более полугода назад российским блогером, изобличили на основе найденных при обыске мобильных телефонов и "компьютерной техники".Также сегодня, 18 октября Малиновский суд в Одессе вынес приговор погибшему в прошлом году замгубернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Мертвеца приговорили к пожизненному лишению свободы и взыскании с него денежных средств на судебные расходы.

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новости, новости украины, сбу, оружие спецоперации, сво, владлен татарский, теракт, гру, информационная война, блогер, репрессии