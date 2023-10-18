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СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским
СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским - 18.10.2023 Украина.ру
СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским
Обвинение в государственной измене с перспективой пожизненного заключения выдвинула СБУ в отношении гражданина, который общался с убитым в апреле Максимом Фоминым (Владлен Татарский). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СБУ.
2023-10-18T12:47
2023-10-18T12:47
2023-10-18T12:47
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В Днепропетровской области сотрудники контрразведки СБУ задержали местного жителя. Мужчину назвали "агентом ГРУ" и обвинили в сборе разведданных. "С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" – российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки России. После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия", - сказано в официальном сообщении.СБУ не привела никаких доказательств связи задержанного с ГРУ. "Владлен Татарский" - это псевдоним Максима Фомина, убитого в результате теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Связь Фомина (Татарского) с российской армейской разведкой очевидна только СБУ.По информации украинской спецслужбы, "Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество на пользу РФ. В поле зрения вражеского блогера изменник попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ".Задержанного мужчину, общавшегося с убитым более полугода назад российским блогером, изобличили на основе найденных при обыске мобильных телефонов и "компьютерной техники".Также сегодня, 18 октября Малиновский суд в Одессе вынес приговор погибшему в прошлом году замгубернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Мертвеца приговорили к пожизненному лишению свободы и взыскании с него денежных средств на судебные расходы.
https://ukraina.ru/20231018/1050289237.html
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новости, новости украины, сбу, оружие спецоперации, сво, владлен татарский, теракт, гру, информационная война, блогер, репрессии
Новости, Новости Украины, СБУ, Оружие спецоперации, СВО, Владлен Татарский, теракт, ГРУ, информационная война, блогер, репрессии
СБУ обвинила мужчину в госизмене за общение с блогером Татарским
Обвинение в государственной измене с перспективой пожизненного заключения выдвинула СБУ в отношении гражданина, который общался с убитым в апреле Максимом Фоминым (Владлен Татарский). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба СБУ.
В Днепропетровской области сотрудники контрразведки СБУ задержали местного жителя. Мужчину назвали "агентом ГРУ" и обвинили в сборе разведданных.
"С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему "связному" – российскому "военкору" Владлену Татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки России. После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия", - сказано в официальном сообщении.
СБУ не привела никаких доказательств связи задержанного с ГРУ. "Владлен Татарский" - это псевдоним Максима Фомина, убитого в результате теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Связь Фомина (Татарского) с российской армейской разведкой очевидна только СБУ.
По информации украинской спецслужбы, "Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество на пользу РФ. В поле зрения вражеского блогера изменник попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ".
Задержанного мужчину, общавшегося с убитым более полугода назад российским блогером, изобличили на основе найденных при обыске мобильных телефонов и "компьютерной техники".
"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", - проинформировала СБУ.
Также сегодня, 18 октября Малиновский суд в Одессе вынес приговор погибшему в прошлом году замгубернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Мертвеца приговорили к пожизненному лишению свободы и взыскании с него денежных средств на судебные расходы.