Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины
Дальнейшее сотрудничество двух стран смогут обсуждать только после восстановления прав румынского населения Украины. Об этом сообщает румынское издание Agerpres
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен приехать в среду, 18 октября, в Киев на первое совместное заседание правительств Румынии и Украины. Запланированы встречи с представителями правительства Украины, экспертами в области обороны, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, внутренних дел, здравоохранения.
"Визит в Киев преследует две четкие цели – продвижение прав румын на Украине и подписание важных двусторонних соглашений, которые закладывают основу для более прикладного сотрудничества в нескольких секторах. Украина может рассчитывать на Румынию сейчас и в долгосрочной перспективе. У нас есть возможность стать центром логистической поддержки восстановления этой страны", – заявил Чолаку.
Также в планах Чолаку встреться с президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Зеленский посещал Румынию на минувшей неделе и испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии. Он уехал из этой страны НАТО с позором.