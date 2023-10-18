Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины - 18.10.2023 Украина.ру
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Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины
Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины - 18.10.2023 Украина.ру
Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины
Дальнейшее сотрудничество двух стран смогут обсуждать только после восстановления прав румынского населения Украины. Об этом сообщает румынское издание Agerpres
2023-10-18T11:40
2023-10-18T11:40
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новости украины
румыния
владимир зеленский
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен приехать в среду, 18 октября, в Киев на первое совместное заседание правительств Румынии и Украины. Запланированы встречи с представителями правительства Украины, экспертами в области обороны, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, внутренних дел, здравоохранения. Также в планах Чолаку встреться с президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.Зеленский посещал Румынию на минувшей неделе и испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии. Он уехал из этой страны НАТО с позором.
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452
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новости, новости украины, румыния, владимир зеленский, права
Новости, Новости Украины, Румыния, Владимир Зеленский, права

Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины

11:40 18.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Дальнейшее сотрудничество двух стран смогут обсуждать только после восстановления прав румынского населения Украины. Об этом сообщает румынское издание Agerpres
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен приехать в среду, 18 октября, в Киев на первое совместное заседание правительств Румынии и Украины. Запланированы встречи с представителями правительства Украины, экспертами в области обороны, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, внутренних дел, здравоохранения.
"Визит в Киев преследует две четкие цели – продвижение прав румын на Украине и подписание важных двусторонних соглашений, которые закладывают основу для более прикладного сотрудничества в нескольких секторах. Украина может рассчитывать на Румынию сейчас и в долгосрочной перспективе. У нас есть возможность стать центром логистической поддержки восстановления этой страны", – заявил Чолаку.
Также в планах Чолаку встреться с президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
Зеленский посещал Румынию на минувшей неделе и испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии. Он уехал из этой страны НАТО с позором.
 
НовостиНовости УкраиныРумынияВладимир Зеленскийправа
 
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