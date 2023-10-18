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Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины

Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины - 18.10.2023 Украина.ру

Премьер Румынии задаст Зеленскому два вопроса. И не о поддержке Украины

Дальнейшее сотрудничество двух стран смогут обсуждать только после восстановления прав румынского населения Украины. Об этом сообщает румынское издание Agerpres

2023-10-18T11:40

2023-10-18T11:40

2023-10-18T11:40

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку намерен приехать в среду, 18 октября, в Киев на первое совместное заседание правительств Румынии и Украины. Запланированы встречи с представителями правительства Украины, экспертами в области обороны, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, внутренних дел, здравоохранения. Также в планах Чолаку встреться с президентом Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.Зеленский посещал Румынию на минувшей неделе и испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии. Он уехал из этой страны НАТО с позором.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, новости украины, румыния, владимир зеленский, права