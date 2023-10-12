Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times - 12.10.2023 Украина.ру
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Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times
Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times - 12.10.2023 Украина.ру
Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times
Владимир Зеленский испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии, и уехал из этой страны НАТО с позором. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times
2023-10-12T07:00
2023-10-12T07:01
новости
владимир зеленский
украина
румыния
парламент
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Президент Украины находился в Румынии с официальным визитом (вторым по статусу видом зарубежного визита главы государства), что дополнительно подчёркивало значение этой поездки. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.Hindustan Times сообщает, что позже Зеленский заявил об отсутствии у него планов выступать перед румынскими парламентариями."Ещё одна страна НАТО унизила Зеленского", — отмечает издание.Напомним, по итогам этого визита президенты Украины и Румынии подписали Совместную декларацию, в которой было заявлено, что обе страны будут стремиться к выведению отношений между Украиной и Румынией на уровень стратегического партнёрства.
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452
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новости, владимир зеленский, украина, румыния, парламент
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Румыния, парламент

Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times

07:00 12.10.2023 (обновлено: 07:01 12.10.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Владимир Зеленский испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии, и уехал из этой страны НАТО с позором. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times
Президент Украины находился в Румынии с официальным визитом (вторым по статусу видом зарубежного визита главы государства), что дополнительно подчёркивало значение этой поездки. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.
"Огромное унижение для Зеленского в стране НАТО. Зеленский ушёл покрасневшим от стыда, поскольку его выступление в парламенте страны НАТО отменили", — говорится в сюжете.
Hindustan Times сообщает, что позже Зеленский заявил об отсутствии у него планов выступать перед румынскими парламентариями.
"Ещё одна страна НАТО унизила Зеленского", — отмечает издание.
Напомним, по итогам этого визита президенты Украины и Румынии подписали Совместную декларацию, в которой было заявлено, что обе страны будут стремиться к выведению отношений между Украиной и Румынией на уровень стратегического партнёрства.
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