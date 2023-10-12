https://ukraina.ru/20231012/1050111198.html

Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times

Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times - 12.10.2023 Украина.ру

Зеленского унизили в парламенте Румынии - Hindustan Times

Владимир Зеленский испытал огромное унижение, когда ему не позволили выступить перед парламентом Румынии, и уехал из этой страны НАТО с позором. Об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times

2023-10-12T07:00

2023-10-12T07:00

2023-10-12T07:01

новости

владимир зеленский

украина

румыния

парламент

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Президент Украины находился в Румынии с официальным визитом (вторым по статусу видом зарубежного визита главы государства), что дополнительно подчёркивало значение этой поездки. Вместе с тем, запланированное ранее заседание парламента Румынии, на котором должен был выступить Зеленский, оказалось отменено.Hindustan Times сообщает, что позже Зеленский заявил об отсутствии у него планов выступать перед румынскими парламентариями."Ещё одна страна НАТО унизила Зеленского", — отмечает издание.Напомним, по итогам этого визита президенты Украины и Румынии подписали Совместную декларацию, в которой было заявлено, что обе страны будут стремиться к выведению отношений между Украиной и Румынией на уровень стратегического партнёрства.

https://ukraina.ru/20231012/1050108267.html

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2023

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новости, владимир зеленский, украина, румыния, парламент