Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:40 18.10.2023 (обновлено: 06:41 18.10.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Россия приглашает заинтересованные страны к прямому участию в развитии Северного морского пути. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР
"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение", - приводит РИА Новости слова Путина.
По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.
Третий международный форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия предложенной Си Цзиньпином одноимённой инициативы.
Президент России прибыл в Пекин с двухдневным визитом 17 октября. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.