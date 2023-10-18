https://ukraina.ru/20231018/1050280126.html

Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин

Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин - 18.10.2023 Украина.ру

Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин

Россия приглашает заинтересованные страны к прямому участию в развитии Северного морского пути. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР

2023-10-18T06:40

2023-10-18T06:40

2023-10-18T06:41

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"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение", - приводит РИА Новости слова Путина.По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.Третий международный форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия предложенной Си Цзиньпином одноимённой инициативы.Президент России прибыл в Пекин с двухдневным визитом 17 октября. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.

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новости, россия, владимир путин, китай, форум, север