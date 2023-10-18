Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин - 18.10.2023 Украина.ру
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Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин - 18.10.2023 Украина.ру
Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
Россия приглашает заинтересованные страны к прямому участию в развитии Северного морского пути. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР
2023-10-18T06:40
2023-10-18T06:41
новости
россия
владимир путин
китай
форум
север
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"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение", - приводит РИА Новости слова Путина.По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.Третий международный форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия предложенной Си Цзиньпином одноимённой инициативы.Президент России прибыл в Пекин с двухдневным визитом 17 октября. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
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новости, россия, владимир путин, китай, форум, север
Новости, Россия, Владимир Путин, Китай, форум, север

Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин

06:40 18.10.2023 (обновлено: 06:41 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия приглашает заинтересованные страны к прямому участию в развитии Северного морского пути. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме "Один пояс - один путь" в КНР
"Что касается Северного морского пути, то Россия не просто предлагает партнёрам активно использовать его транзитный потенциал. Скажу больше: мы приглашаем заинтересованные государства к прямому участию в его развитии. Готовы обеспечить надёжную ледовую проводку, связь и снабжение", - приводит РИА Новости слова Путина.
По словам президента, уже со следующего года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной на всём протяжении Северного морского пути.
Третий международный форум "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 17–18 октября в год десятилетия предложенной Си Цзиньпином одноимённой инициативы.
Президент России прибыл в Пекин с двухдневным визитом 17 октября. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин приглашён в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
Вчера, 14:25
Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай17–18 октября в Пекине проходит третий Форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Участие в нём примут представители более 140 стран и 30 международных организаций
 
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